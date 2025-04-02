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冰島「敘恩茲努克斯火山」又爆發！熔岩狂噴　鄰近漁村急撤離

▲冰島西南部的敘恩茲努克斯火山口群1日爆發。（圖／達志影像／美聯社）

▲冰島西南部的敘恩茲努克斯火山口群1日爆發。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

冰島西南部的敘恩茲努克斯火山口群（Sundhnuksgigar）1日再度爆發，噴出大量熔岩，迫使鄰近漁村格林達維克（Grindavik）的居民緊急撤離。而這是該地區自2023年底以來第8次火山噴發。

根據《法新社》報導，冰島氣象局指出，位於格林達維克北方的敘恩茲努克斯火山口群已經開始噴發，接下來將派遣直升機前往現場，確認噴發的具體位置和規模。從直播畫面也可以看到，熔岩自地面裂縫湧出，場面壯觀。

冰島氣象局稍早曾發出警告，因為1日凌晨出現「群震」現象，根據以往經驗，火山口群可能隨時噴發。群震發生後，冰島能源公司HS Orka的鑽井設備已出現變形和壓力變化。冰島氣象局強調，這2個指標都是岩漿開始侵入的明確跡象。

《冰島國家廣播公司》（RUV）報導，當局已經開始撤離格林達維克的居民。敘恩茲努克斯火山口群2024年11月才剛噴發，而其首次噴發是在2023年底，當時格林達維克的4000名居民大部分已撤離。

自那以後，格林達維克的大部分房屋已被冰島政府收購，村民們多數也已遷離。不過目前該村仍有40間房屋有人居住。

敘恩茲努克斯火山口群位於雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula），該地區先前800年未曾火山爆發，直到2021年3月開始出現地震活動加劇後，火山活動才再度恢復。火山學家警告，該區域的火山活動已進入一個新的活躍期。

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