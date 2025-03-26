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快訊／AI吸金逾10億　微資VIG負責人複訊、4被告30萬交保

記者劉昌松、葉國吏／台北報導

高振雄自稱是國際投資集團在台代表，透過微資有限公司在台推出創新的AI系統，宣稱可代客操作外匯買賣，1年內吸金逾10億元，有投資人因拿不到分紅利息，才知受騙提告，台北地檢署25日指揮調查局兵分7路搜索，並依違反《銀行法》、《刑法》加重詐欺等罪約談高男等6名被告。被告高振雄、陳宥霖移送北檢複訊，其他4被告依涉嫌違反《銀行法》交保10萬到30萬元。

▲▼被告高振雄（黑色）。（圖／記者劉昌松攝）

▲被告高振雄移送北檢複訊。（圖／記者劉昌松攝）

高男自稱是國際投資集團在台代表，透過微資有限公司在台推出創新的AI系統，宣稱可代客操作外匯買賣，1年內吸金逾10億元，有投資人因拿不到分紅利息，才知受騙提告，台北地檢署25日指揮調查局兵分7路搜索，並依違反《銀行法》、《刑法》加重詐欺等罪約談高男等6名被告。

據了解，高姓男子宣稱自己代表美國先鋒國際投資集團，在台推廣VIG投資方案，號稱投資人可輕鬆享受AI代操外匯的豐厚利潤，平均投資報酬4%到6%，實際上高男收到的錢，除了放進私人口袋，其他都用來填補投資人利息，搭配假帳，營造獲利假象。

▲▼陳宥霖。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳宥霖。（圖／記者劉昌松攝）

檢調估計，高男等人從2021年起，在台吸金超過10億元，到2022年間，因無法支付利息，才被檢舉，檢察官郭盈君懷疑全案涉及《銀行法》非法吸金、《刑法》加重詐欺等罪，指揮調查局台北市調處搜索高男，微資公司陳姓登記負責人夫妻等6名被告到案，以釐清案情。被告高振雄、陳宥霖移送北檢複訊，其他4被告依涉嫌違反《銀行法》交保10萬到30萬元。

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