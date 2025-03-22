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今起連6日「晴熱如夏」35度以上　下週冷氣團濕冷返冬

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▲今(22)日至下週四(27日)高溫逐日升至35度以上「晴熱如夏」。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今(22)日至下週四(27日)晴空萬里，各地區白天高溫逐日升至35度以上「晴熱如夏」，下週五有大陸冷氣團南下、氣溫驟降「濕冷如冬」。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(22)日受移動高壓影響，各地晴空萬里；冷空氣續減弱，天氣回暖，日夜溫差大。明(23日)晨部分平地仍有10度以下的「輻射低溫」，年長者及心血管疾病患者、仍需注意調適。

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今日各地區氣溫為：北部7至29度、中部9至29度、南部9至30度、東部8至27度。

▲▼下週六(29)日20時850百帕氣溫及風場圖，推估冷空氣約僅為「大陸冷氣團」等級。（圖／洩天機教室）

▲下週六(29)日20時850百帕氣溫及風場圖，推估冷空氣約僅為「大陸冷氣團」等級。（圖／洩天機教室）

明(23)日白天至下週四(27日)受高壓迴流影響，持續晴朗無雲，各地區白天高溫皆在30度以上(下週二至週四、更由33度逐日升至35度以上)，為「晴熱如夏」、清晨易起霧的天氣，但清晨仍偏涼，日夜溫差甚至達15度之多，也應注意。

鋒面大約在下週五(28日)清晨抵達；鋒面通過時、伴隨局部陣雨或及雷雨，天氣變化很明顯，應注意。歐、美模擬亦顯示，鋒後的冷空氣約僅為「大陸冷氣團」的強度，但仍將造成氣溫的驟降，由下週四的「晴熱如夏」、轉為下週五(28日)的「濕冷如冬」，並持續至下週末(30日)；「乍暖還寒」要注意調適。31日冷空氣減弱，但天氣未好轉、仍濕涼。

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