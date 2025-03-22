泰國總理親自主持「ODOS夏令營計畫」　我駐泰公使董思齊：歡迎泰國學子赴台交流

▲泰國總理親自主持「ODOS夏令營計畫」，與各國代表合影留念。（圖／記者陳弘修翻攝）



記者陳弘修／台北報導

由泰國總理貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）親自主持的「卓越發展機會獎學金夏令營計畫」（Outstanding Development Opportunity Scholarship Summer Camp Project, 簡稱ODOS），20日正式啟動。在記者會上，貝東丹除了與來自美國、日本、澳洲、芬蘭與愛沙尼亞等各國駐泰國大使館代表共同見證外，也與我駐泰國代表處公使董思齊親切互動。

東丹在致詞中表示，此次ODOS夏令營計畫旨在延續20年前泰國政府推動的「一縣一獎學金」（One District One Scholarship）政策精神，透過提供實質獎助與國際交流機會，為來自全泰各地的青年學子創造更平等且多元的教育發展平台。

她指出，教育的核心不應限於課堂學習，而應拓展至實務體驗與世界觀的培養。ODOS計畫核心即在於發掘未必以學業成績衡量的潛力人才，鼓勵其在不同領域展現所長，為泰國未來社會注入新動能。

ODOS夏令營計畫是由泰國數位經濟促進局（DEPA）主辦，並與各國使館合作，規劃為期6週的海外短期學習課程，協助學子拓展國際視野、學習各國科技與創新發展經驗，並培養未來高科技產業所需人才技能。

我駐泰國代表處公使董思齊在記者會現場除了向貝東丹總理致意，他也強調歡迎泰國學子訪問台灣，並向泰方合作夥伴分享台灣駐泰代表處與東海大學的合作，例如，設計結合科技、人文與產業參訪等課程內容。

董思齊表示，我方相當歡迎ODOS學員赴台交流，深入體驗台灣教育特質與創新發展。台灣始終重視與泰國在青年教育與人才培育領域的合作，期待此一計畫成為雙邊教育交流的重要里程碑。

在此次ODOS夏令營計畫啟動記者會上，貝東丹也感謝所有合作夥伴，包括各國大使館、大學、科技企業及相關機構，共同促成該計畫。除了台灣之外，也有來自美國、日本、澳洲、芬蘭及愛沙尼亞等國駐泰使節代表出席，共同見證泰國推動教育平權與國際合作的重要時刻。