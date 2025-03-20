　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

剴剴案開庭掀藍綠口水戰　議員批2藍委態度大轉彎

▲▼台北地院19日提訊在押的保母姊妹劉彩萱、劉若琳，審理2人涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的案情，場外聚集近千人抗議劉氏姊妹犯行。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北地院19日提訊在押的保母姊妹劉彩萱、劉若琳，審理2人涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的案情，場外聚集近千人抗議劉氏姊妹犯行。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

剴剴案昨第四度開庭，場外聚集近千人集結引發社會關注，也掀起國民黨、民進黨大打口水仗。國民黨支持虐童死刑，認為應透過修法跟務實的方法還給受害者家屬公道；民進黨則反擊，不要藉機消費剴剴案，意圖洗白民眾記憶。北市議員許淑華質疑，王鴻薇、徐巧芯過去為了黨意全力護航，如今態度卻大轉彎聲援。

針對剴剴案，國民黨立委徐巧芯說，她提出的刑法286條修正案版本，明定虐童致死「最高可處死刑或無期徒刑」，國民黨籍立委也積極提出各種版本。反觀民進黨，完全沒有提案，還在黨團協商中不停反對，直指民進黨辜負民意期待。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，制度不夠好，身為政治人物應持續修法、改進，但國民黨卻選擇先包庇、再消費、還造謠，成了亂帶風向的政客，面對一個逝去的年輕生命，不要再如此面目猙獰。

吳思瑤說，當初事件爆發後，衛環委員會邀請專案報告，民進黨團主張藍委王育敏仍是兒福聯盟董事，不該球員兼裁判擔任主席，但國民黨只想逃避。吳說，當時她在主席台抗議，藍委徐巧芯還比出嘲諷手勢，這個讓人更難以容忍

北市議員許淑華指出，這幾天網路上很多人轉發剴剴當時的遭遇，提醒大家不要忘記剴剴，更要深刻檢討體制運作。昨天剴剴案開庭，國民黨立委徐巧芯、王鴻薇卻態度大轉彎，大力聲援剴剴案，「但一年前的他們不是這樣的」。

「兒福聯盟在整個運作機制上，到底出什麼問題，為什麼會跟如此泯滅人性的保母長期合作？」許淑華說，當人民想要知道真相，國民黨卻只為了黨意全力護航，1年後徐巧芯大概以為大家都忘記了，竟化身「正義」使者，聲援剴剴案，「我們不會忘記，你們正在踩人性的底線！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
588 3 4485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新北外送員車禍死亡
Andy被家寧媽提告2罪近況曝　律師二度發聲：真的敗給妳
徐若瑄生日：願老天能給我更多的時間
最佳前任！黛咪摩爾陪布魯斯威利過70大壽　畫面曝光
快訊／柯文哲狂炮檢方　旁聽小草痛哭、怒離席
首見！8大行庫新青安單月受理件數全面跌破千

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德：美國要鞏固高科技領導地位　台灣就是不可或缺夥伴

剴剴案開庭掀藍綠口水戰　議員批2藍委態度大轉彎

哈雷驗車遭要求「手摸防燙裝置20秒」　陳世軒批：監理員刻意刁難

挺陸配！　陸委會：相信他們多數認同台灣這塊土地

黃安有對岸身分證？陸委會：理解大家「希望他有」但沒證據

陸委會：「赴陸登錄」從來不強制　是提供民眾求助的管道

14國人持有中國身份證遭廢止戶籍　內政部：若要回復有難度

前瞻未審99億預算卡關！地方建設恐延宕　劉世芳：現在就是沒錢

爆徐巧芯「4個月狂借365個時段」　顏若芳要民政局查有無藉機宣傳反罷

賴清德21日公布財劃法　藍籲綠：勿再以釋憲、暫時處分阻礙地方發展

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

小客車左轉 #不禮讓 猛撞行人！ 網怒：瞎子也能開車？

「金髮Yuki」協助 #CPR ！ 3歲溺斃童父親控 #假義消 亂壓

#羅威納 沒繫繩路上3連咬！無辜男和愛狗縫數10針

Andy悄悄改IG回應家寧？　壁虎通寧王一夜封神　再預言她的下一動

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

賴清德：美國要鞏固高科技領導地位　台灣就是不可或缺夥伴

剴剴案開庭掀藍綠口水戰　議員批2藍委態度大轉彎

哈雷驗車遭要求「手摸防燙裝置20秒」　陳世軒批：監理員刻意刁難

挺陸配！　陸委會：相信他們多數認同台灣這塊土地

黃安有對岸身分證？陸委會：理解大家「希望他有」但沒證據

陸委會：「赴陸登錄」從來不強制　是提供民眾求助的管道

14國人持有中國身份證遭廢止戶籍　內政部：若要回復有難度

前瞻未審99億預算卡關！地方建設恐延宕　劉世芳：現在就是沒錢

爆徐巧芯「4個月狂借365個時段」　顏若芳要民政局查有無藉機宣傳反罷

賴清德21日公布財劃法　藍籲綠：勿再以釋憲、暫時處分阻礙地方發展

張士綸撲壘受傷被抬下場　兄弟球團回報右肩脫臼

差點搞砸21分領先！關島險勝保生機　中華隊明退泰國就晉級

雲南2男想跟「抖音美女」壞壞遭詐　警方逮人發現嫌犯是男的

快訊／新北熊貓外送員騎車自摔　送醫搶救不治

王政順超前2分砲　兄弟8比6逆轉富邦

美國造船成本是韓國五倍　抵制陸造船最傷的是LNG、大豆等出口貨

Andy被家寧媽提告2罪近況曝　律師二度發聲：真的敗給妳

翻來覆去睡不著？6個「有效睡眠儀式」 　讓你快速入睡

《白雪公主》毒蘋果墜誘人戴上　Pandora魔鏡墜飾竟會浮現壞皇后

胡智爲15上15下　張祐銘長打助味全完封統一

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

政治熱門新聞

「中立國」瑞士罕見關切台海情勢　警告北京當局、中國駐外館

五一勞動節有望全國放假！　人事長蘇俊榮：我不反對

快訊／柯文哲違反政治獻金法　遭裁罰374萬、沒入5579萬

業者協助罷免「營收少50%」　王浩宇：記得消費

亞亞喊冤「從沒主張武力統一」　親上火線還原「移民署約談過程」

民進黨正式參戰大罷免！　趙少康轟：清德宗當家鬧事不演了

黃安有對岸身分證？陸委會：理解大家「希望他有」

快訊／超時空感！新北大巨蛋最新設計圖曝光　選址年底定案

陸配亞亞「鼓吹武統影片」曝光！

防大教授與陸合作　邱國正曾轟要槍斃掉

IDF掛空射型雄三飛彈升空　專家：射程被大延伸、對共艦重大威脅

14國人持有中國身份證遭廢止戶籍　內政部：若要回復有難度

藍委問產檢假補助被刪「別砍這麼重要的」　籲找基金周轉、勞長無奈

海軍大武艦年初才亮相就纏絞拖纜損傷　艦長操作失慎被火速調職

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

把握好天氣！　「鋒面掃全台」時間曝

快訊／Andy真的被告了！　PO警局通知書

家寧「得知媽媽提告Andy」真實反應曝

正妹YTR下海突停拍片！竟是考上「亞洲第一私立學府」

金賽綸老公身分起底「2個月前就露臉」

柯文哲崩潰痛哭怒吼檢察官：不要臉

即／家寧媽媽提告了！　Andy月底前須到案

中獎都是「彭家軍」！幕後黑手竟是駭客

家寧爆「在家一直被控制」！

性侵後還騙要結婚害女方輕生　二審輕判2年

金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照

YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」

全文／金賽綸認結婚「私密錄音檔」流出

前輔導長內內「被丟2塊要求露胸」！

更多

最夯影音

更多

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面