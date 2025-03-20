剴剴案開庭掀藍綠口水戰　議員批2藍委態度大轉彎

▲台北地院19日提訊在押的保母姊妹劉彩萱、劉若琳，審理2人涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的案情，場外聚集近千人抗議劉氏姊妹犯行。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

剴剴案昨第四度開庭，場外聚集近千人集結引發社會關注，也掀起國民黨、民進黨大打口水仗。國民黨支持虐童死刑，認為應透過修法跟務實的方法還給受害者家屬公道；民進黨則反擊，不要藉機消費剴剴案，意圖洗白民眾記憶。北市議員許淑華質疑，王鴻薇、徐巧芯過去為了黨意全力護航，如今態度卻大轉彎聲援。

針對剴剴案，國民黨立委徐巧芯說，她提出的刑法286條修正案版本，明定虐童致死「最高可處死刑或無期徒刑」，國民黨籍立委也積極提出各種版本。反觀民進黨，完全沒有提案，還在黨團協商中不停反對，直指民進黨辜負民意期待。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，制度不夠好，身為政治人物應持續修法、改進，但國民黨卻選擇先包庇、再消費、還造謠，成了亂帶風向的政客，面對一個逝去的年輕生命，不要再如此面目猙獰。

吳思瑤說，當初事件爆發後，衛環委員會邀請專案報告，民進黨團主張藍委王育敏仍是兒福聯盟董事，不該球員兼裁判擔任主席，但國民黨只想逃避。吳說，當時她在主席台抗議，藍委徐巧芯還比出嘲諷手勢，這個讓人更難以容忍

北市議員許淑華指出，這幾天網路上很多人轉發剴剴當時的遭遇，提醒大家不要忘記剴剴，更要深刻檢討體制運作。昨天剴剴案開庭，國民黨立委徐巧芯、王鴻薇卻態度大轉彎，大力聲援剴剴案，「但一年前的他們不是這樣的」。

「兒福聯盟在整個運作機制上，到底出什麼問題，為什麼會跟如此泯滅人性的保母長期合作？」許淑華說，當人民想要知道真相，國民黨卻只為了黨意全力護航，1年後徐巧芯大概以為大家都忘記了，竟化身「正義」使者，聲援剴剴案，「我們不會忘記，你們正在踩人性的底線！」