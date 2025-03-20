不爽出生10多天嬰哭鬧！20歲狠父打到腦出血亡　媽在一旁打電動

▲年輕爸把男嬰打到腦出血、雙眼視網膜出血，媽媽目睹暴行卻沒制止。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

台中市一對年輕莊姓爸媽去年7月迎兒子誕生，而爸爸因為不滿出生10多天的兒子不停哭鬧，他竟把兒子打到腦出血，視網膜也有傷，媽媽案發時沉迷電動，案發後也去鄰居家打電動，隔日凌晨才發現兒子生命跡象，檢方認妻子目睹丈夫暴行卻沒作為，分別依傷害致死罪、過失致死罪起訴，夫妻倆由國民法官審理。

據悉，20歲的莊父不滿出生10多天的男嬰不停哭鬧，他用指甲掐男嬰雙耳致多處開放性傷口，還大力搖晃男嬰，把男嬰放到大腿處，用力打巴掌或用手拍頭，和以高拋再接住等方式虐待。

儘管莊母目睹暴行，她卻沒制止，而是繼續打遊戲，夫妻看到男嬰睡著後，把他獨留屋內，去鄰居家打電動，隔日凌晨回住處，男嬰臉色蒼白沒了呼吸心跳，2人趕緊將他送醫，仍為時已晚。

醫院通報社會局介入，去年底台中地檢署起訴2人，依家庭暴力之傷害致死罪起訴莊父，台中地方法院國民法官審理。至於莊母也因為放任丈夫行暴涉過失致死罪遭起訴。

台中地方法院表示，莊母的罪名可能變更或改為「兒童及少年福利與權益保障法」的成年人對兒童故意犯罪和「成年人故意對未成年人犯傷害致死罪」，這是國民法官審理範圍，所以裁定莊母也由國民法官審理庭審判。

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