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台版《地面師》　民宿老闆娘3間房地產騙走

民宿闆娘曹美玲（化名）含淚說，原本只想賣房周轉，沒想到卻碰上詐騙。

▲民宿闆娘曹美玲（化名）含淚說，原本只想賣房周轉，沒想到卻碰上詐騙。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

日劇《地面師》開播後掀起收視熱潮，引發高度討論，沒想到這麽扯的劇情也出現在台灣；尤其房地產含金量極高，更是詐團眼中的大塊肥肉，本刊調查，宜蘭一間民宿老闆娘因為買賣高額房產被盯上，3間價值7千萬元的房地產被乾坤大挪移騙走，政府打詐軟腳，受害案件層出不窮。

50多歲的曹美玲（化名）站在羅東民宿裡，嬌小身影和168坪大空間形成極端對比，難以想像，以往平日住房率5成、風光一時的人氣民宿，現在只能歇業，「房子被轉走了，我們卻沒有拿到賣房的錢。」曹美玲劃破死寂的空氣說道。

她在文件堆裡翻找和法院來往的訴狀，「我每天5點就起床做功課⋯」曹美玲語氣中盡是無奈與絕望，面對曠日費時的官司，只能繃緊神經，因為不振作，3間價值7千多萬元的房產恐怕就真的被搬走了，她沒想過，這種事會發生在自己身上，「之後上網看新聞，才知道社會上竟然有這麼多的詐騙。」

建築爛尾　想賣房變現

去年日劇《地面師（泛指以不當手法竊取房屋土地的騙徒）》曾掀起一股收視熱潮，「只要我們設好陷阱，獵物就會自投羅網，目標越大，越容易瞄準。」劇裡首腦哈里森山中和集團共犯，站在摩天大樓頂端，俯望著東京熠熠燈火，冷笑說道。這部被很多人認為「超扯」的戲劇情節，竟真實在台灣上演。

曹美玲的第2間民宿遇上裝潢爛尾，沉重利息支出壓得她喘不過氣，因此做出賣房決定。

▲曹美玲的第2間民宿遇上裝潢爛尾，沉重利息支出壓得她喘不過氣，因此做出賣房決定。

根據警政署165打詐儀表板統計，台灣平均每月詐騙財損金額逾120億元，今年1月14日單日財損金額更多達5億3,165萬元，創新高紀錄。詐團無所不在，如今甚至進化到假冒買方、屋主、仲介、地政士（代書）等各種身分，企圖詐光民眾耗盡一生心血才買進的房子。

「事發後，我不斷回想，到底是哪一步錯了。我先生問我，賣個房子，為什麼會這樣？他得了很嚴重的抑鬱症。我也只能安慰他，一定要照顧好身體，因為我們必須要和詐騙集團比氣長、看誰活得久。」曹美玲沉痛地說。

2016年底，她因民宿二館碰上建築爛尾，2千萬元裝潢費打水漂，民宿閒置多年無法營業，她只能向親友、股東和銀行借款，沉重的利息負擔壓得她喘不過氣來，也欠了親友鉅款，「光是民宿一館和二館銀行借貸，每月的本金利息支出就要60萬元，沒辦法，最後還轉往民間借貸周轉應急。」

友人轉介　成惡夢開端

爛尾官司一打就是8年，曹美玲急了！她想在最短時間內結束這場惡夢，「我想趕快償還欠款，讓所有人回歸平靜生活。賣房變現最快，隨便賣一間都好。」盤點手上6筆房產，包括2間民宿、商業住宅、建地、診所和住家，總市值超過2.8億元。

無奈，賣房之路並不順利，直到這天老友為她牽線，「20年交情的朋友，介紹一位房仲小凱，那間店在板橋，規模有夠大，裡頭至少有30個座位，他說和朋友合夥開了好幾間，這是其中一間。」小凱還給了她一張有巢氏房屋名片，答應幫忙賣房，曹美玲信任熟識友人轉介，怎料竟是另一場惡夢的開端。

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