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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

敦睦支隊駛抵蘇澳開放參觀　官兵雨中歡迎軍迷登艦

軍聞社／記者王茗生宜蘭報導

海軍114年敦睦遠航訓練支隊今日航抵宜蘭蘇澳港，展開為期兩天的開放參觀活動，儘管現場飄雨，官兵依然熱情迎接來訪民眾，民眾亦不畏雨勢，熱情參與，見證海軍戰力與全民國防成果。 　

敦睦支隊蘇澳港開放參觀活動於上午9點展開，由海軍副司令馬中將主持開幕，邀請宜蘭縣代理縣長林茂盛、宜蘭縣議會議長張勝德等貴賓出席與會，向海軍敦睦支隊表達慰勉之意。 　

馬副司令致詞時表示，代表海軍司令唐上將，感謝海軍與陸戰隊官兵過去協助宜蘭縣政府進行災後復原 ，包括南方澳大橋倒塌事件中，海軍水下作業大隊也不辭辛勞，積極投入救援工作，不僅展現海軍精實戰力，更深化國軍與地方政府及民眾關係。 　

馬副司令進一步指出，敦睦遠航訓練的目標在於培養海軍未來基層幹部，並驗證海軍的遠洋作戰能力，透過文宣館與軍艦開放參觀活動，讓民眾能近距離瞭解海軍的發展與任務特性。 　

宜蘭縣代理縣長林茂盛則表示，近期受大陸冷氣團影響，宜蘭沿海風浪與氣溫變化劇烈，敦睦支隊依然按計畫停靠蘇澳，證明了海軍扎實的訓練成果與應變能力。此外，本次敦睦支隊開放參訪，讓宜蘭縣民眾能近距離接觸海軍各項武器裝備及軍艦，進一步瞭解海軍的壯盛軍容與精實訓練成果，最後也祝福敦睦遠航訓練支隊任務圓滿成功。 　

海軍艦隊指揮部表示，蘇澳港開放參觀活動於3月19、20日舉行，時間為0900至1500時，民眾可登艦參觀，透過專業人員的導覽，近距離瞭解軍艦運作與海軍日常任務。此外，為確保活動順利進行，提醒參觀民眾攜帶中華民國國民身分證或具照片之國民身分證明文件，並配合現場引導，提早入場，以免向隅。

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