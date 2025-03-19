戰備部隊進行快速反應及警戒　第五作戰區提升戰備能量

軍聞社／記者吳柏融台中報導

國軍立即備戰操演18日進入第二天，第五作戰區戰備部隊實施防空疏散演練，期藉部隊快速反應，提升臨場應變能力，過程中官兵展現高昂戰志，順利完成任務。

操演首先由戰備部隊進行快速反應及警戒，隨後，CM11戰車、CM33、CM34輪型戰鬥車等各式車輛，迅速進入隱掩蔽位置後，人員下車警戒，藉狀況模擬，達到應變能力與各項專業提升。

此次訓練透過實兵演練實況驗證，不僅是對戰備部隊的全面檢驗，更能使官兵熟稔處置作為，強化官兵臨戰應處能力，共同守護美好家園。