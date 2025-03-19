吸毒疑雲！哈利王子「美國簽證文件」曝光　一整頁幾乎全塗黑

▲哈利王子被質疑，申請美國簽證時，隱瞞吸毒史。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

英國哈利王子（Prince Harry）被指控，申請美國簽證時隱瞞毒品使用紀錄，其移民文件19日在法庭上被公開，但經過大量刪減，幾乎全部被塗黑，根本看不出來當初填寫什麼資訊。

CBS報導，19日公布的內容，包括多個聯邦機構應法庭要求提供的資料，但不包括哈利的移民紀錄。他與他移民狀態的內容，經過大幅刪減及塗黑，幾乎沒有揭露任何具體資訊。

▲法庭上公布的文件，經過大量刪減與塗黑，幾乎看不出任何資訊。（圖／達志影像／美聯社）



哈利與妻子梅根2020年脫離王室後定居美國加州，但美國保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）質疑，他在自傳《備胎》（Spare）自爆曾吸食古柯鹼、大麻及迷幻蘑菇，卻仍被允許獲得美國簽證，懷疑哈利申請簽證時隱瞞吸毒史，否則根本無法取得資格。

隨後，「傳統基金會」根據《資訊自由法》（FOI）要求公開相關資訊，儘管國土安全部一度拒絕，並稱此舉可能導致當事人遭到公眾傷害與騷擾，但2月同意公布刪減版本，並強調這些文件將刪除法院允許隱藏的部分內容，以符合法律規範。

BBC指出，美國簽證申請表格之中，明確詢問了申請者目前與過去的毒品使用狀況，如果承認使用毒品，可能導致移民或非移民簽證被拒絕。儘管移民官有自由裁量權，可能根據不同因素做出最終決定，但在申請程序上撒謊，最嚴重可能導致當事人被終身禁止入境美國。

美國簽證飛了？ 哈利王子被控「隱瞞吸毒史」恐被驅逐