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IG 3大新功能！超實用「訊息排程、置頂」深夜發牢騷不怕吵朋友

記者蘇晟彥／綜合報導

Instagram 18日宣布，將推出 3 大新功能，包含「訊息排程、置頂」、「訊息翻譯」及「音樂貼圖」，將大大改善聊天室訊息的方便性。

▼Instagram 將推出 3 大新功能。

▲▼ IG

讓心意跨越時差限制！排程與置頂讓訊息傳遞不漏接
 擔心深夜傳訊息吵到熟睡中的朋友？又或者想為旅居國外的親友獻上生日快樂又需考慮兩地時差？別擔心，只要在聊天室長按訊息發送鍵 就能選擇訊息送出的時間點，讓大家的心意被準時送達。如果打錯字還有反悔機會，只要在訊息送出前，從聊天室底部查看排定的訊息，長按想收回的內容，就能隨時將它刪除。

如果是在群組聊天室，擔心朋友們的熱烈發言洗掉重要資訊，例如聚會時間地點或提醒事項，那就出動訊息置頂！長按訊息並選擇置頂，將該則訊息釘選到聊天室最上方，一個聊天室最多同時置頂三則訊息，讓大家一眼看見所有最重要的資訊。

遠距離也能心情共鳴！音樂貼圖分享最近愛的「心」旋律
 與另一半分隔兩地時，有些心情不好開口，不如用音樂表達！在聊天室輸入欄選擇貼圖 並點擊音樂，分享最近喜歡、或能代表心情的那首歌，音樂會變成從封套取出的黑膠唱片獻給對方????另一半只要點擊貼圖訊息，黑膠就會一邊旋轉一邊播放音樂，讓相隔再遠的兩人都能跨越距離、用旋律共享所有心情。

有語言隔閡也能交流！訊息翻譯輔助陌生外語對話
 聊天對象是外國人也無須擔心！看到讀不懂的外語文字時，長按該則訊息並點選翻譯，文字下方就會跑出大家在 Instagram 預設的偏好語言版本，就像瞬間吃了翻譯年糕，無論對方使用什麼語言，交流都不再卡關。

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