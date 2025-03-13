黃子佼付出多少「都不能正當化惡行」　她重提1事：絕對不支持復出

▲黃子佼被發現持有大量未成年性影像。（資料照／記者黃哲民攝）

記者曾筠淇／綜合報導

黃子佼因#MeToo風波淡出演藝圈，後續又被發現持有大量未成年性影像，引發眾人不滿。時代力量黨主席王婉諭對此直言，其實台灣社會已經對黃子佼很寬容了，不論對方為演藝圈付出多少，都無法正當化這些噁心的行徑，「我絕對不支持黃子佼復出」。

王婉諭透過臉書發文表示，對於曾國城、徐乃麟所說的話，她完全無法認同，因為對她來說，「不論黃子佼在演藝圈付出了多少，都不能正當化他噁心的惡行」。

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王婉諭認為，台灣社會對黃子佼已經很寬容了，黃子佼的坐擁的名利已經夠一輩子不愁吃穿，他們不過是無法容忍這樣的人繼續掌握話語前、在螢幕上出現而已，「這樣的要求真的沒有很過分」。

王婉諭說，要大家給黃子佼一條生路之前，請先想一想，「他在成為兒少性剝削共犯的當下，有想過他的惡意，有可能傷害到多少人嗎？」她也重提，「去年黃子佼出庭答辯的時候，對於犯行皆不認罪，毫無悔意」，身為女性、媽媽、「創意私房」案的告發人，「我絕對不支持黃子佼復出」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「只要稍稍有想到那些受害者一點點，都絕對不可能支持這種人復出」、「他已經比大多數的台灣人有足夠的飯了」、「套一句網友說的：他是犯罪不是犯錯」。

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