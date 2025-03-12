高雄竟有《天空之城》奇景！日女留學生驚呼：好神奇

▲高雄蓮池潭的榕樹根超壯觀，與動畫《天空之城》中的拉普達相當類似。（圖／高雄美食走跳-刁嘴公主授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



記者施怡妏、柯振中／高雄報導

動畫大師宮崎駿的作品相當經典，其中《天空之城》中的拉普達更是深植人心。近日有位日本女留學生在雄蓮池潭散步，沒想到意外發現了老樹樹根包覆住水泥基座的畫面，與拉普達的場景十分相似，照片一經曝光，掀起了台日網友一陣討論潮。

這名日本女留學生近日在X上傳貼文，當時她到高雄的蓮池潭散步，意外發現了一顆巨大的榕樹，且榕樹的樹根向下生長以後，竟然包覆住了人行道下方的水泥基柱，特別的場景讓她驚呼「不覺得很神奇嗎」。

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▲▼高雄蓮池潭的榕樹根超壯觀，與動畫《天空之城》中的拉普達相當類似。（圖／高雄美食走跳-刁嘴公主授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

除了女留學生以外，高雄在地的美食部落客「高雄美食走跳-刁嘴公主」也在粉專上傳了照片。畫面當中能夠看見榕樹樹根橫向發展的範圍非常廣闊，包覆住的水泥基柱面積相當大，乍看之下宛如《天空之城》當中的拉普達。

壯觀的畫面令不少台灣網友驚呼，「大自然的奧妙」、「盤根錯節」、「大自然的力量」、「外國遊客幫忙發揚光大」、「路邊一顆榕樹下」、「很強的榕樹爺爺」、「為什麼沒有被發揚光大？今年開始啊！」

▲▼高雄蓮池潭的榕樹根超壯觀，與動畫《天空之城》中的拉普達相當類似。（圖／高雄美食走跳-刁嘴公主授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



事實上，蓮池潭是高雄相當有名的景點，過去「烏龜池」更是吸引國內外遊客慕名而來，但烏龜池的存在也截斷了環潭步道，不利於行人通行。

▲考量環潭步道的交通及行人安全，目前蓮池潭的烏龜池已淨空，後續將填平。（圖／高雄美食走跳-刁嘴公主授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



考量環潭步道的交通、顧及行人安全，高雄市政府經過溝通後，決定將烏龜池填平，目前池內已經淨空。原先居住的烏龜也已被暫時安置。