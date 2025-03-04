北市男「2天沒上班」同事報警　破門驚見他倒臥床上死亡

▲北市北投區1名53歲男曠職2天，警消破門發現他倒在臥室內，明顯死亡。（示意圖／ETtoday資料照）

記者黃宥寧／台北報導

台北市北投區1名53歲林姓男子近日連續2天未到公司上班，且同事多次聯繫皆無回應，擔心可能發生意外，公司遂決定報警求助。警方接獲報案後，今（4）日中午12時許，會同消防人員趕赴林男住處查看，發現大門深鎖，敲門亦無人回應，隨即決定破門進入，不料在臥室內發現林男倒臥床上，已明顯死亡。

據了解，林男過去上班紀律良好，鮮少無故曠職，這次卻連續2天未報到，且手機也無法聯繫，引起公司同事憂心，擔心他可能發生突發狀況，因此決定報警處理。警方受理後，通知消防人員一同前往查看，抵達現場時，發現住家大門緊閉，門窗皆無異狀，且無人回應，為確認林男安危，決定破門進入，結果在臥室內發現他躺在床上，已無生命跡象，明顯死亡。

警方初步勘查現場，發現屋內環境整齊，未見翻動跡象，門窗亦無遭破壞痕跡，林男遺體上未發現外傷或可疑傷口，初步排除外力介入。據悉，林男平時與家人同住，但適逢家人近日外出旅遊，家中僅剩他一人獨居，未料竟發生憾事。

警方通知家屬後，林男家人趕赴現場，面對突如其來的變故，難掩悲痛，但表示對死因無異議，警方已報請檢察官相驗，以釐清確切死因。