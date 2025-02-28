嘉義縣228紀念追思音樂會 感謝先烈爭取台灣民主自由

▲▼ 嘉義縣228事件78周年紀念追思音樂會 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

228事件已屆78周年，嘉義縣政府今（28）日在府前廣場舉辦紀念追思音樂會，以音樂傳遞對故人的深切思念，祈願未來的和平與美好。

音樂會邀請嘉義響飛直笛合奏團、共鳴室內樂團，以及嘉義長老教會演奏一首首動人的曲目，用音樂表達對過去的懷念與感謝。

縣長翁章梁表示，228事件後，台灣經歷了近半年的恐慌，官方統計約有1萬8千人不幸遇害，隨後又進入白色恐怖時期，許多社會菁英遭受迫害。這段社會斷層讓台灣一度停滯不前，涉案的民眾被貼上標籤，甚至親近的家屬或遺孤也遭到排擠。

翁章梁說，228事件是台灣的悲劇，但也成為台灣民主自由發展的動力。今天縣府舉辦追思安慰受難者遺族，並對當時為台灣犧牲的菁英表示深深的惋惜，台灣人應以228事件為鑑，珍惜並維護台灣的民主與自由。

翁縣長也表示，嘉義基督教長老教會年年舉辦追思禮拜，感謝他們對228事件的深切關懷。他期許年輕的一代除了享有228假期外，也應透過了解事件背後的故事，深切反思，避免悲劇再次發生。

音樂會結束後，翁章梁與立委蔡易餘、陳冠廷，議員姜梅紅、黃啟豪及江佩曄帶領民眾到祈福牆，祈願與感念那些為台灣民主而犧牲奉獻的受難菁英，期盼社會能多一份尊重與包容，尤其是曾經因為228事件受過痛苦的人，都能在這片土地找到心靈的慰藉與平安。