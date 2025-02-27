幫業者快速領到工程款！竹崎鄉公所臨時人員收賄2300元　遭判刑11月

▲嘉義竹崎鄉公所臨時人員涉嫌收賄。（圖／翻攝Google Maps）

記者翁伊森、陳韻如／嘉義報導

嘉義縣竹崎鄉公所一名蘇姓臨時聘僱人員涉犯貪汙罪，她涉嫌協助承包災害復建工程的陳姓業者申辦請款，讓陳男在工程報竣完工後，短短3天內就領到款項。陳男後來給了蘇女5000元，而其中有2300元是作為答謝，蘇女後來遭到檢舉，檢方依法起訴後，全案今日審結，法官依貪污治罪條例之不違背職務收受賄賂罪判蘇女11個月徒刑，緩刑2年，並沒收2300元賄款。

根據判決，蘇女是嘉義縣竹崎鄉公所依「嘉義縣政府暨所屬機關臨時聘僱人員進用要點」所進用的建設課臨時人員，負責辦理廠商請款及履約文書整理、建設課內部核銷作業、標案管理系統填報及協辦建設課行政庶務工作等業務；而陳男則是某營造公司的負責人，得標並承攬竹崎鄉公所工程標案，而該工程於2023年4月28日報竣完工。

據了解，蘇女因與陳男有私交，在得知陳男不熟悉請款程序後，便利用職務之便，在陳男公司的案件履約過程中協助製作請款文件，包含施工照片彩色列印及攜回竹崎鄉公所附卷等文書工作，並協助確認請款進度後回報給陳男，讓陳男的公司得以較快領到工程估驗款項。

陳男後來為了答謝蘇女相助，於同年5月1日領到估驗款項後，便拿了5000元給蘇女，其中2700元是彩色列印的費用，另外的2300原則是當作謝酬。蘇女後來遭檢舉收賄，檢方在偵辦期間，蘇女與陳男坦承犯行，並主動繳回贓款等，最後被依貪汙治罪條例第51條第1項第3款起訴；陳男則緩起訴1年。

全案今日偵結，法官審酌蘇女犯後態度良好，且收賄金額非高，因此依涉犯貪污治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑11月，緩刑2年，並須向公庫支付5萬元。褫奪公權2年。扣案之犯罪所得2300元沒收。