新北大巨蛋年底宣布落腳處！2026接棒侯友宜？　劉和然：名字被討論是種肯定

▲新北大巨蛋示意圖。（圖／新北市政府提供）

記者陳弘修／新北報導

新北市長侯友宜去年宣布啟動「新北大巨蛋計畫」，目前已選定6個選址地點，包括新北市板樹體育館、樹林大柑園、 樹林機五南側、土城看守所、三峽麥仔園、淡海二期。新北市副市長劉和然表示，未來半年內選址評估將由6選1變成2選1的優先選址，而最終確定的地點也會在今年底公布。

對於新北陸續要登場或完工的幾項大型建設與活動，例如，新北市美術館、2025雙北世界壯年運動會、捷運三鶯線，劉和然也補充指出，連接淡水與八里重要交通樞紐的淡江大橋計畫預定在2025年完工，2026年有望通車，預計將舒解關渡大橋30%的車流量，除了能分散淡水地區目前的交通壓力，還可串聯淡北道路與淡海輕軌，進一步完善周邊交通網絡。

劉和然是在24日接受廣播《POP撞新聞》訪問時，做上述表示。談到市民期待的新北大巨蛋計畫，劉和然指出，大台北人口合計約1千萬人，其中新北市就有4百多萬人，支撐兩個蛋沒有問題，但要新北需考量的情況有幾個要素必須思考，像是面積規模10至12公頃，腹地越方正越好；不能只有單一交通設施，鄰近快速道路或火車站、具有接駁車，以及選址周圍有無商業活動的未來潛力等，還要想像「當地10年後變成什麼樣子」，目前市府團隊也正持續參考周邊國家的選址與營運模式。

▲新北副市長劉和然。（圖／POP撞新聞提供）



以6處選址的土地取得來看，目前可分為三類，其中，土城看守所和淡海二期需要跟中央協調；樹林大柑園、機五南側及三峽麥仔園因皆為市有地，可由新北市政府自行啟動，中央協助審核都市計畫；板樹體育館則須拆除重建。

對於已經有台北大巨蛋，新北大巨蛋是否有其必要的提問，劉和然回應指出，新北大巨蛋是一個園區概念，不會只是個景觀，他認為與其著墨於競爭關係，倒不如正向思考來看未來可以如何互相合作與拉抬。

至於2026年新北市長參選人開始受到各方關注，是否有把握代表國民黨參選，劉和然在受訪時也表示，看到自己的名字被討論已是一種肯定，非常感謝民眾對市政的期待，他從基層教師出身，一路從歷練到教育局長、副市長，跟其他政治人物的路徑不一樣，目前就是全力拚新北市政，延續市長侯友宜的行動力，一天當兩天用，持續增進市政嫻熟能力，2026若有機會上場，他相信自己可以縮短市政接軌時間，繼續把市政做好。