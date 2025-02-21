女走斑馬線被撞輾死！　駕駛「時速85km」被打臉：根本謀殺

記者葉國吏／綜合報導

高雄鳳山17日發生54歲女子過斑馬線被撞後遭輾死，2位駕駛依過失致死罪送辦。駕駛宣稱沒有注意到，但行車記錄器在網路瘋傳，眼尖網友發現車輛速度高達85公里，痛批根本謀殺。

▲高雄女走斑馬線遭撞不治。（圖／翻攝社會事新聞影音）

54歲許女17日晚間8時許沿行人穿越線行走時，遭35歲林男駕駛的自小客車沿新富路(西向東)擦撞倒地，不久又遭後方同向由48歲周男駕駛的自小客輾壓。醫護人員獲報後立即到場將許女送往802醫院，後轉院至長庚醫院仍急救無效，於當日晚間10時許宣布死亡。

警方指出，經檢測兩自小客駕駛皆無酒精反應，肇責初步疑第一部車輛行經行人穿越道未減速，而第二部自小客未注意車前狀況，兩名駕駛後續則依過失致死罪送辦。

▲高雄市鳳山區17日驚傳死亡車禍。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

不過根據「社會事新聞影音」釋出的行車記錄器影片顯示，林男的轎車在行經第一個綠燈路口時，時速低於40公里。影片中可見前方一路綠燈，隨後林男逐漸加速，以時速70至80公里穿越第二個綠燈路口，並在下一個沒有號誌的路口以時速85公里闖越，直接撞上斑馬線上的許婦，將她撞飛。

該影片在PTT八卦版引起熱烈討論。網友紛紛表示「快到看不到、煞不住，對人的尊重在哪」、「開超快欸」等，並指出「右下角時速顯示85」及「市區開85已經可以判故意了吧」。許多網友認為，市區以85公里的速度行駛相當危險，甚至有人形容這樣的行為如同「恐怖攻擊」或「謀殺」。