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美60歲母「愛約跑」又不給他錢花！　46歲兒子勒斃她

美國一名男子不滿60歲的老母「到處約跑」將其活活勒死。（圖／翻攝自X）

▲美國一名男子不滿60歲的老母「到處約跑」將其活活勒死。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

媽媽私生活太淫亂，兒子受不了痛下殺手，這樣的情況就發在美國，這名46歲男子因討厭60歲老母親「到處揪人約跑」，某日正當在母親約會完回到家，他以繩索將她勒死，而男子近日被判一級謀殺罪成立，最高將處60年監禁。

根據《紐約郵報》等外媒報導，這起事件發生在伊利諾州，2023年9月13日當天，霍華德（Neil Howard）的母親卡拉克（Norma Caraker）正好結束一場約會。當時坐在家中喝酒的霍華德，一時情緒失控，指控當時60歲的母親不該如此的濫情，甚至抱怨卡拉克不給他錢花用，接著就拿出彈力繩勒住卡拉克的脖子，導致母親當場被勒斃。

鑄下大錯的霍華德一度試圖掩蓋罪行，他先是打電話報警說，「母親沒有反應讓他很擔心」，甚至辯稱「是一名陌生男子闖入家中殺害母親」，但警方趕抵現場時，發現霍華德依然呈現酒醉的狀態。調查人員事後發現，當時住家門是從裡面上鎖的，當場戳破霍華德的謊言。

霍華德被捕後坦言，「受夠母親到處約跑，也無法忍受一直不給他錢」，而這並非霍華德首次和家人的死有所關聯。原來在2005年時，霍華德的父親也在家中死亡，當年26歲的他被認為涉案，不過由於罪證不足，這起案件並未進入審判階段，霍華德也因此獲釋。

針對霍華德這次的弒母案件，他在當地時間11日被法院判一級謀殺罪成立，最高可處60年監禁，但他的律師打算以「犯罪現場調查不嚴」為由上訴。

CTWANT提醒您

犯罪行為，請勿模仿

飲酒過量有礙健康

美國一名男子不滿60歲的老母「到處約跑」將其活活勒死。（圖／翻攝自X）

▲美國一名男子不滿60歲的老母「到處約跑」將其活活勒死。（圖／翻攝自X）

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