順應川普命令　美版Google Maps把墨西哥灣改名美國灣

▲在美國使用Google Maps的人會看到Gulf of America。（圖／取自Google Maps）

文／中央社

科技巨擘谷歌（Google）今天順應美國總統川普的行政命令，將墨西哥灣更名為「美國灣」（Gulf of America），供美國境內地圖應用程式Google Maps用戶使用。

谷歌也在一篇部落格文章中寫道，美國及墨西哥以外的用戶將同時看到墨西哥灣（Gulf of Mexico）的原名和新名稱，就跟其他有爭議的地點一樣。

谷歌寫道：「在美國使用Google Maps的人會看到Gulf of America，在墨西哥的人則會看到Gulf of Mexico。其他人會看到這兩個名稱。」

谷歌表示，這項變更符合自家政策，亦即透過美國地理名稱資訊系統（GNIS），遵循美國政府的官方地理名稱。

川普一上任後就簽署行政命令，不僅更改墨西哥灣名稱，還將美國最高峰迪納利山（Denali）的名稱恢復為以前的麥金里山（Mount McKinley）。

2015年，當時的總統歐巴馬（Barack Obama）正式承認阿拉斯加這座山峰為迪納利山，這是阿拉斯加原住民數百年來使用的名稱。