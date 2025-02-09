　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中捷順交通倒閉欠薪700萬　56員工追討1年終於勝訴

▲捷順宣布退出台灣客運市場，台中2條路線遭市府收回停駛。（圖／市府提供）

▲台中公車業者捷順交通去年停駛積欠員工薪資、資遣費700萬元，當中有56名員工在歷經一年訴訟後，終於獲得勝訴。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

台中公車業者捷順交通去年停駛積欠員工薪資、資遣費700萬元，集團旗下4家客運公司共79位員工，在歷經1年提告追討，有56人終於獲得勝訴，由勞動部勞保局陸續支付工資墊償。協助訴訟的台中市市議員張芬郁要求台中市交通局研擬辦法，在撥付補貼款同時，約束業者優先給付薪資，避免提告曠日費時。

市議員張芬郁表示，啟動勞動訴訟申請工資墊償，時間冗長且耗費社會成本，但台中市交通局毫不作為，去年捷順停業爆發積欠薪資，交通局仍撥款1109萬餘元給捷順，站在業者立場，無視駕駛處境，她要求交通局朝研擬修改契約，明訂在撥付公車補貼款同時，優先用於駕駛薪資。

張芬郁指出，112年底捷順交通營運困難，積欠台中36位員工（23位駕駛、13位從業人員）薪資和資遣費逾700萬，同集團在雲林、阿里山、桃園的客運公司也積欠43位員工薪資。她聯繫勞工局設立單一窗口協助，去年3月由法律扶助基金會以專案方式替全台共75位符合資格的員工提告，另4人自行提告，希望取得薪資債權證明文件後，向勞動部勞工保險局「工資墊償基金」申請薪資墊償。

▲捷順客運。（圖／市議員張芬郁提供）

▲ 去年2月遭捷順交通欠薪的員工向市議員張芬郁、蔡耀頡陳情。（圖／市議員張芬郁提供）

張芬郁表示，台中36件告訴案先後進入訴訟程序，已有12人在去年11月底，收到工資墊償款項，其他縣市也有21人收到墊償款項，讓參與訴訟的員工都鬆了一口氣，其他獲勝訴的23人向勞保局申辦墊償中，另23人訴訟尚進行中。

張芬郁也以國光客運發生欠薪為例，資方聲稱因主管機關補貼款未如期撥付才欠薪，但若不訂於契約約束，如台中捷順收了補貼款還是不給薪資。

前捷順吳姓員工表示，有些同事在去年11月領到勞保局墊償薪資，讓農曆年好過一些，但多數同仁還在申請中，過了一個「很蛇」的年，他要求交通局站在勞方立場，才能改善駕駛的勞動條件。

台中市交通局則回應，因法院有申請扣押捷順交通補助款，交通局於去年即暫緩撥付免費乘車及虧損補貼款予捷順交通。為維護公車駕駛員權利，交通局已在客運業者會議上，要求客運業者注重駕駛勞動環境，補助款應優先給付駕駛薪資，至於是否明訂於契約中將再研議。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
汪小菲嗆錯人糗了！爆被踢出群組　截圖外洩
不是人撞的！新竹紅綠燈「一頭倒地」　在地人也傻了
《終極》女神辦婚禮！　五熊「罕露超兇事業線」
名單上還有第5人！高雄碎屍魔「A4筆記」　內容曝光
4部片1200萬！　百公斤男扮AV男優騙小模上床

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

基隆中學百年校官舍突遭火噬　基中致歉並承諾徹查原因

名單上還有第5人！高雄碎屍魔「A4筆記」內容曝　動機仍是謎

台中捷順交通倒閉欠薪700萬　56員工追討1年終於勝訴

台南鹿耳門聖母廟煙火番外篇　2男互毆扭打在地！警方回應了

快訊／前鎮運河又尋獲3黑色塑膠袋　送鑑識中心鑑定中

休旅車猛撞路邊車翻覆！他剛停車買早餐就挨撞　10歲女兒嚇哭

太冷！男子坐在椅上猝死　台中一天內13人內科急病救護死亡

母逝後房產未繼承　銀行追討女40萬提告...法官駁回理由曝

誆拍4部片1200萬8人上當！百公斤男扮AV男優激戰小模　判決出爐

碎屍魔年前將陽台漆成朱紅色+年後丟大型垃圾　詭異舉動惹鄰議論

登2NE1演唱會大螢幕　安心亞嗨翻大扭臀

【新年獎金挑戰】猜中注音拿獎金！超強媽成最大贏家嗨喊：好多錢～

她徒手拿黏鼠板包夾鼠鼠！快狠準超勇der

張蘭母子「抖音無限期封禁」　微博直播功能也遭暫停

好心嫂屋借小叔住竟遇害！　「被剁成塊」放單車菜籃搬運

汪早上進房看到姐姐...3度嚇到彈跳逃跑！她看傻：有鬼484？

【自己的位子自己守護】貓貓座位被搶走！直接霸氣坐在爸爸腿上

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

【泰格與雪兒】水瓶座的世界

國文老師教你濕／溼、姊／姐的差別！

基隆中學百年校官舍突遭火噬　基中致歉並承諾徹查原因

名單上還有第5人！高雄碎屍魔「A4筆記」內容曝　動機仍是謎

台中捷順交通倒閉欠薪700萬　56員工追討1年終於勝訴

台南鹿耳門聖母廟煙火番外篇　2男互毆扭打在地！警方回應了

快訊／前鎮運河又尋獲3黑色塑膠袋　送鑑識中心鑑定中

休旅車猛撞路邊車翻覆！他剛停車買早餐就挨撞　10歲女兒嚇哭

太冷！男子坐在椅上猝死　台中一天內13人內科急病救護死亡

母逝後房產未繼承　銀行追討女40萬提告...法官駁回理由曝

誆拍4部片1200萬8人上當！百公斤男扮AV男優激戰小模　判決出爐

碎屍魔年前將陽台漆成朱紅色+年後丟大型垃圾　詭異舉動惹鄰議論

基隆中學百年校官舍突遭火噬　基中致歉並承諾徹查原因

差24歲禁忌父子戀！　21歲男星為愛下海「3P激情」曾代言過麥當勞

「買房附車位」是標配？他憂難脫手　專家曝1招：可以彌補

裸體郵輪出發了！2300人脫光狂歡　船上「嚴禁愛撫」

樂天石垣島交鋒日職羅德　12強國手陳晨威、莊昕諺參戰

廚房電器擠爆！　網問：炊飯器收納櫃真的有用嗎？

新北流感疫苗全打完了！2／4前已預約仍打得到

專訪／越南影帝來台「超商巧遇看護」被認出　現身移工宿舍被包圍

埼玉天坑救援13天遇積水毒氣3障礙　改往下水道搜救失聯司機

Melody當伴娘穿超辣！「上下都露」美腿被看光 真實身材現形

我每天睡前只有2次機會^^射拖鞋精準關燈！

社會熱門新聞

高雄碎屍魔住家傳搜出「死亡筆記本」　第4名婦人找到了！

性侵小四幼女5年！獸父自稱100分爸爸

貴婦大鬧微風南山影片曝光　律師譏巨嬰

丟丟妹跟男友台中遇襲　真相出爐　

高雄碎屍搜索Day4！40人下水找頭顱仍卡關

獨／史書華辦OMEGA名錶團購　被控侵權判賠50萬

獨／台中驚悚潑酸砍殺！弟疑為祖產砍殺哥哥

時間軸曝光！高雄碎屍人魔連續3月「每月殺1個」

史書華外遇曝光「她沒和解」成關鍵！　律師：白花3000萬元

男椅子上猝死　台中一天內13人內科OHCA死亡

感謝清潔員「給2000元吃紅」　2老闆GG了！

高雄分屍案有第4女遇害？嫌犯住家傳搜出「死亡筆記本」

高雄碎屍魔打造多金「黑狗兄」形象　誘女手法曝

詭異！碎屍魔年前將陽台漆成朱紅色+年後丟大型垃圾

更多熱門

相關新聞

男椅子上猝死　台中一天內13人內科OHCA死亡

男椅子上猝死　台中一天內13人內科OHCA死亡

寒流來襲，中央氣象署發布低溫特報，台中市區昨晚最低溫不到10度，今晚預計也僅有9度左右。台中市消防局統計，昨日8時至今日8時總計，有22件OHCA內科急病救護，其中9人有送醫，其餘13人明顯死亡，年齡介於23歲至94歲之間，是否因寒流低溫或其他因素死亡，仍待釐清。

獨／台中弟砍哥！無辜女員工遭潑酸恐失明

獨／台中弟砍哥！無辜女員工遭潑酸恐失明

獨／台中驚悚潑酸砍殺！弟疑為祖產砍殺哥哥

獨／台中驚悚潑酸砍殺！弟疑為祖產砍殺哥哥

高中生3萬元iPhone掉臭水溝　緊急求救結局超暖心

高中生3萬元iPhone掉臭水溝　緊急求救結局超暖心

永豐棧大墩館三拍再砍1億　「本館」恐也不保

永豐棧大墩館三拍再砍1億　「本館」恐也不保

關鍵字：

捷順台中公車欠薪

讀者迴響

熱門新聞

快訊／小S送走姊姊後IG首發文！

大S頭七！Makiyo、阿雅都來了

護士忘給藥「藏置物櫃」　13患者逝

代班《不熙娣》…Sandy遭控「態度很不友善」

高雄碎屍魔住家傳搜出「死亡筆記本」　第4名婦人找到了！

鋒面要來了！　全台有雨「下最大」地區曝

汪小菲群組大發飆「憑什麼封我號」　3點聲明切割親媽張蘭

大S生前「最後遺願」晚8個月終實現

Makiyo現身大S家！

性侵小四幼女5年！獸父自稱100分爸爸

高雄輕軌爆衝突！夫妻抱嬰嗆無人讓座

小S打垮張蘭「1文件成關鍵證據」！

貴婦大鬧微風南山影片曝光　律師譏巨嬰

具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

丟丟妹跟男友台中遇襲　真相出爐　

更多

最夯影音

更多

登2NE1演唱會大螢幕　安心亞嗨翻大扭臀

【新年獎金挑戰】猜中注音拿獎金！超強媽成最大贏家嗨喊：好多錢～

她徒手拿黏鼠板包夾鼠鼠！快狠準超勇der

張蘭母子「抖音無限期封禁」　微博直播功能也遭暫停

好心嫂屋借小叔住竟遇害！　「被剁成塊」放單車菜籃搬運

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面