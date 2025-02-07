《社群網戰》「祖克柏」批祖克柏本尊：著迷權力

▲Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

2010年曾在賣座電影《社群網戰》中飾演臉書創辦人祖克柏的美國好萊塢男星傑西艾森柏格（Jesse Eisenberg）說，祖克柏已從「具有正義感的人」變成「著迷權力的人」。

法新社報導，當傑西艾森柏格在美國導演大衛芬奇（David Fincher）執導的《社群網戰》（The Social Network）中飾演祖克柏（Mark Zuckerberg）時，他大致上對這名矽谷億萬富豪抱持同情觀點。這部電影協助塑造了臉書（Facebook）的公眾形象。

▲《社群網戰》於 2010 年 11 月 5 日 在台灣上映。（圖／劇照）

傑西艾森柏格為宣傳他廣受好評的新片《跳痛之旅》（A Real Pain）接受專訪時表示：「我之前認為（祖克柏）這個角色，是一個能遠比其他人更快理解某些事的人，擁有某種源於他自身聰明才智的正義感。」

然而15年後，隨著祖克柏改變自身政治觀點好與美國總統川普（Donald Trump）新政府保持一致，並結束在美國平台的事實查核計畫，傑西艾森柏格的想法也有所轉變。

現年41歲的傑西艾森柏格說：「你會覺得有點驚訝，像是『噢，所以這個人沒有成為勇敢的榜樣』。這個人變成著迷於貪婪與權力的人。」

《社群網戰》為傑西艾森柏格贏得全球知名度，並入圍奧斯卡最佳男主角獎。