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瘋電影／海洋奇緣2　祖靈召喚要找到失散的族人

文／賴賴

▲▼ 海洋奇緣2。（圖／ＩＭＤＢ）

瘋言瘋語

非常喜歡海洋奇緣的海洋視覺，特別是因為動畫，讓海洋之美與純淨，可以無汙染的呈現，浩瀚遼闊的視覺感，搭配音樂劇般的歌聲，貫徹全部戲，非常紓壓解悶，且又不會被多餘的轉折設計橋斷給模糊的教育內涵，非常好看。

節奏緊湊且娛樂價值到位，輕鬆的收穫到劇情傳遞的訊息，當遇到困境的時候，肯定還有其他方法，轉個彎，路更寬，就這樣的概念，不必以為挫折艱難人人無法破除的詛咒般困境就放棄，再換個辦法試試，而最終找回來的族人，都是意想不到的珍寶。

應該還會有續集，到最後都還有戲。


片　　名：海洋奇緣2
英文名稱：Moana 2
上映日期：2024/11/28
類　　型：動畫
片　　長：99分鐘
國　　家：美國
語　　言：英語
導　　演：小大衛德瑞克、傑森漢德、達納勒杜米勒
演　　員：巨石強森.艾倫圖克.奧莉伊卡拉瓦爾侯
發行公司：迪士尼

劇情大綱

劇情描述莫娜在與合作無間的毛伊展開浩瀚無際的冒險航程3年後，再度受到為她指路的祖先們召喚，令她必須展開一場遠渡大洋洲並深入前所未知的危險水域、迎向更勝以往的偉大冒險，並企圖聯繫四散汪洋的族人！

▲▼ 海洋奇緣2。（圖／ＩＭＤＢ）

▲家人關係是最重要的精神後盾。

▲▼ 海洋奇緣2。（圖／ＩＭＤＢ）

▲毛伊是玻里尼西亞神話中偉大的文化英雄。

▲▼ 海洋奇緣2。（圖／ＩＭＤＢ）

▲族人就像親人一樣珍貴，只要你們不自私。

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