重案回顧／鄰居阿嬤養育長大！19歲男22刀砍死她：給機會還不給錢

▲李盈達狠心殺害養育他長大的阿嬤，奪走現金後搭計程車逃逸。（圖／ET資料照）

記者陳韻如／整理報導

新北市新莊2021年10月間發生一起恐怖殺人案！19歲男子李盈達向從小養育他長大的楊姜姓阿嬤討錢不成，竟持刀猛砍對方22刀，活活將人砍死，隨後奪走11萬元，行徑相當兇殘。

回顧案情，李男出生時，父親就因案通緝逃亡，而母親則患有重度精神病，因此就由外婆養育，但後來因外婆經濟窘困無力照顧，才將當時年僅6個月大的他託孤給鄰居78歲楊姜姓阿嬤。

楊姜姓阿嬤出於善心，再加上對於李男的好感，決定收養，並無怨無悔的扶養了他16年。不料，李男高中後開始出現偏差行為，經常向阿嬤要錢，要不到就用偷的，阿嬤忍無可忍，最終將他趕出家門。

李男不得已之下，只好投靠舅舅，但他的惡習仍不改，轉向偷舅舅家中的財務，舅舅也因此與舅媽大吵，最後李男又被舅舅趕出門。直到2021年9月間，走投無路的他只好回頭找上楊姜阿嬤，阿嬤於心不忍，於是請兒子介紹李男到塑膠工廠當學徒，盼他能學得一技之長，未來能正常生活。





▲▼李男奪走的現金內還染有斑斑血跡。（圖／ET資料照）

然而，李男依舊不改惡習，讓阿嬤一家相當頭痛，同年10月21日當天，李男再一次得知阿嬤的兒子領了36萬現金在家，心生歹念，先買了一把刀後，就從樹林區的工廠搭車前往阿嬤家。

據了解，當時李男先騙阿嬤自己內急，但進了家門後隨即就開口要錢，被阿嬤拒絕後，隨即拿出預藏的刀直接往阿嬤身上猛刺，不僅刺左胸，甚至還往頭部狂刺，刀刀致命，直到阿嬤慘死血泊中，他才停手，並衝進房間內奪走11萬2000元現金後逃逸，手段相當兇殘。

李男事後遭逮，但他情緒異常冷靜，讓檢警全都不寒而慄。檢方後續依照「強盜殺人罪」提起公訴。一二審法院均將李男判處無期徒刑，全案再上訴，最高法院再駁回上訴，李男確定逃過死刑定讞。