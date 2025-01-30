一分鐘發射4500發子彈！南韓正祖大王艦威猛場面曝　殲滅北韓利器

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓海軍次世代宙斯盾驅逐艦「正祖大王艦」去年4月底首次公開實彈射擊畫面，展示了其先進的防禦與打擊能力。這艘由南韓國內獨立設計和建造的8200噸級驅逐艦，具備能同時進行攻防作戰的5吋艦炮與攔截導彈的機關砲等系統，並成功完成各項射擊測試。

南韓「正祖大王艦」是該國海軍首艘8200噸級宙斯盾（神盾）驅逐艦，其宙斯盾系統源自美國海軍，並以希臘神話中的「宙斯之盾」命名，象徵強大的防禦能力。與前代世宗大王艦不同，正祖大王艦具備了攔截導彈的能力，能夠打擊最大距離達400公里的彈道導彈等空中目標。

近期，正祖大王艦進行了實戰射擊，這一過程不僅測試了武器系統與宙斯盾系統的結合是否順利，還檢驗了其效能。射擊過程中，首先進行了對「費倫斯CIWS」近程防禦系統的測試。當敵方導彈接近艦船時，該系統機關砲能夠以每分鐘4500發的速度發射20毫米炮彈，成功攔截並擊中目標，展示了其高效的攔截能力。

此外，正祖大王艦還測試了其5吋艦炮的火力。這款艦炮是艦船的主要防禦武器，並能夠打擊各種目標。透過宙斯盾系統精確瞄準目標後，艦炮成功發射了60枚炮彈，並精準命中預定目標。這一成功的實彈射擊驗證了正祖大王艦的綜合作戰能力。

正祖大王艦的船員表示，這次的測試成果將進一步提升艦船在保護國土海洋方面的實力。該艦去年下半年交付給南韓海軍，成為韓國型導彈防禦系統（KAMD）的核心海上戰力。

目前，HD現代重工已啟動第2艦的建造工作，並計劃於2025年開始試航。第3艦則將於年底開工。隨著次世代宙斯盾驅逐艦的服役，南韓將擁有更強大的海上防禦力量，應對各種複雜的安全威脅。