　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

川普恐裁撤駐韓美軍！國安高層要求「南韓自衛」：須集中對抗中國

▲▼美國陸軍第2步兵師和韓美聯合師團在京畿道東豆川駐韓美軍凱西營實施壓力射擊測試。（圖／達志影像／newscom）

▲美國陸軍第2步兵師和韓美聯合師團在京畿道東豆川駐韓美軍凱西營實施壓力射擊測試。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合報導

美國川普政府國防部次長柯伯吉（Elbridge A. Colby）表示，駐韓美軍的任務應轉向遏制中國，而不再依賴駐軍來解決北韓問題。他認為南韓應負責自我防衛，而美國應將資源集中對抗中國，只有在中國直接介入韓半島（朝鮮半島）時，美國才應提供支持。

柯伯吉目前受川普任命為國防部次長，負責制定主要國防政策，他曾於去年5月接受南韓《韓聯社》訪問。

他強調，南韓應主動承擔防禦北韓的責任。他表示，美國無法同時應對北韓與中國的威脅，因此駐韓美軍的角色應該改變。他提到，南韓應該減少對美國的依賴，自己處理來自北韓的常規威脅，而美國應專注於遏制中國的擴張。若中國介入韓半島事務，美國應該支持南韓。

柯伯吉指出，由於美國的軍事力量有限，無法同時應對多場大規模戰爭，因此現有的美韓作戰計劃需要調整，特別是關於美軍在韓半島的兵力增援。他還強調，在中國與北韓軍事力量增強的情況下，美國的選擇已經變得更加艱難，這種改變是基於現實考量，而非拋棄盟友。

柯伯吉認為，如果南韓不支付更多防務費用，撤除駐韓美軍這個選項可能成為現實。他認為，駐韓美軍應該得到南韓的公平支持，以維持美軍駐紮。然而，他也表示，如果他有決定權，他會撤除駐韓美軍，因為美軍在韓國的駐軍過多會讓美軍面臨來自北韓和中國的雙重威脅。

在談到戰時作戰指揮權（OPCON）轉交問題時，柯伯吉認為，南韓應該在最短的時間內準備好接管這一權力。他指出，南韓軍隊應該負責防衛本國，並且應該有能力處理來自朝鮮的威脅，只有當中國介入朝鮮半島時，美國才應該介入。

柯伯吉強調，美國的首要安全威脅是中國，應將注意力集中於亞洲，並減少對其他地區的干預。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
初二回娘家「小心8地雷」！　穿2色衣恐帶衰家運一整年

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

川普恐裁撤駐韓美軍！國安高層要求「南韓自衛」：須集中對抗中國

共抗中國威脅！川普前國安幕僚再提要求：南韓、日本應增加軍費

5700枚砲火對準首爾！北韓恐引爆核彈　200萬人慘死屍體蒸發成灰

巨大機械技師2度搶鎮瀾宮頭香！　開廟門「蛇進來」抱走1.8萬金媽祖

藍寶堅尼82歲翁「突襲」屁股被狂推50公尺

女孩練韓團舞遇超強路人 一加入秒成全場焦點！

【幻想她是最好的】計程車司機分享維持30年婚姻的祕訣

【萬用Lucy健康操】當你被拉進舞池但你不會跳舞：

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人！刑事局解送返台

南鯤鯓國運籤出爐「一重江水一重山」　廟方：字面上是下籤

【人體升降機】下樓梯爸爸自動蹲下背女兒XD

【呼喚阿公の咒語】萌娃站樓梯間叫阿公抱抱！5秒後阿公立馬從樓下出現XD

【上輩子是蛇嗎？】貓咪懶得動躺著滑出紙箱XD

川普恐裁撤駐韓美軍！國安高層要求「南韓自衛」：須集中對抗中國

共抗中國威脅！川普前國安幕僚再提要求：南韓、日本應增加軍費

5700枚砲火對準首爾！北韓恐引爆核彈　200萬人慘死屍體蒸發成灰

超正老婆墾丁飯店被拍！他綠了「一陣溫柔輸出」　網傻：繼續約砲

川普恐裁撤駐韓美軍！國安高層要求「南韓自衛」：須集中對抗中國

日本5動畫確定2025新一季回歸！　網苦等安妮亞：像在等「熹妃回宮」

奧迪「旗艦電動休旅車」確認2月底停產！工廠關閉Q8 e-tron一同告別

印度大壺節爆大規模踩踏！近「40具遺體」送太平間　估單日湧1億人

放浪兄弟長相太黑道？　AKIRA同門「90後國寶級帥哥」TOP4盤點

NBA上半季亮點／騎士贏了東西區龍頭大戰　12連勝卻斷在溜馬手上

快來拿錢！2.6萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領40萬元

2025「人生勝利組」TOP3星座　愛情事業兩得意！

南蘇丹驚傳墜機20人亡！剛起飛就墜毀機場　死者包含2中國人　

【自己的零食自己買】德國牧羊犬獨自買香腸　亮出智慧型手錶：老闆結帳！

軍武熱門新聞

川普恐裁撤駐韓美軍！國安高層要「南韓自衛」

5700枚砲火對準首爾！北韓引爆核彈屍體蒸發

韓劇騙人！北韓特戰部隊「營養不足」矮冬瓜

美國川普前國安幕僚要求：日韓增加軍費

北韓軍隊春季恐團滅？傳金正恩增援俄烏戰場

「台灣有事」恐重創日本！油電航路遭阻斷

最後航行　小鷹級航母甘迺迪號拆解

中科院開發出無鉛鐵基接觸片

岳飛艦入塢進行「艦體大修」工程

取代T-38　T-7A紅鷹延至2026年量產

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

中共發射火箭　國防部公布飛行路徑

2021全球空軍排名「台灣戰機數」全球第10

F-15E升級！與F-35聯合作戰能力倍增

更多熱門

相關新聞

川普簽行政命令　限制19歲以下兒少性別轉換

川普簽行政命令　限制19歲以下兒少性別轉換

美國總統川普今天簽署行政命令，限制19歲以下兒童及青少年取得性別轉換（gender transition）醫療程序。這是他重新執政以來，針對跨性別者所採取的最新行動。

川普企圖「凍結撥款」！法官出手擋下

川普企圖「凍結撥款」！法官出手擋下

拼湊2架F-35殘骸　美「科學怪人」戰機首曝光

拼湊2架F-35殘骸　美「科學怪人」戰機首曝光

中國人假冒台灣遊客　偷拍菲律賓軍營遭逮　

中國人假冒台灣遊客　偷拍菲律賓軍營遭逮　

即／美軍F-35訓練時墜毀　畫面曝光

即／美軍F-35訓練時墜毀　畫面曝光

關鍵字：

國際軍武駐韓美軍川普

讀者迴響

熱門新聞

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人

專訪／情色照拍到攝影師「下面站起來」　國民情婦：我做到了

初二回娘家！8禁忌誤踩恐衰家運一整年

一票男友「超愛開燈愛愛」爽炸！最美博士曝2招玩法

陸屁孩拿鞭炮炸下水道　把自己轟上天

台灣YAMAHA召回8.1萬台機車！2車種有安全疑慮

美人魚「整顆頭」被水族館巨魚吞入口中！

一粒姊姊、樂天捕手宋嘉翔結婚了！　「現身戶政事務所」被拍

即／台中走春景點驚見2屍　1男與法鬥死在車內

山道猴開GTR載14歲妹！色慾衝腦「襲胸」挨告

「4生肖」過年財運旺！命理師：有機會一夕暴富

北市按摩店年初一遭砸　大門玻璃全碎滿地

5組絕美明星孕婦寫真

獨自準備12道年菜…婆婆超不尊重　公公受不了出手了

更多

最夯影音

更多

巨大機械技師2度搶鎮瀾宮頭香！　開廟門「蛇進來」抱走1.8萬金媽祖

藍寶堅尼82歲翁「突襲」屁股被狂推50公尺

女孩練韓團舞遇超強路人 一加入秒成全場焦點！

【幻想她是最好的】計程車司機分享維持30年婚姻的祕訣

【萬用Lucy健康操】當你被拉進舞池但你不會跳舞：

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面