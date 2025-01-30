川普恐裁撤駐韓美軍！國安高層要求「南韓自衛」：須集中對抗中國

▲美國陸軍第2步兵師和韓美聯合師團在京畿道東豆川駐韓美軍凱西營實施壓力射擊測試。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合報導

美國川普政府國防部次長柯伯吉（Elbridge A. Colby）表示，駐韓美軍的任務應轉向遏制中國，而不再依賴駐軍來解決北韓問題。他認為南韓應負責自我防衛，而美國應將資源集中對抗中國，只有在中國直接介入韓半島（朝鮮半島）時，美國才應提供支持。

柯伯吉目前受川普任命為國防部次長，負責制定主要國防政策，他曾於去年5月接受南韓《韓聯社》訪問。

他強調，南韓應主動承擔防禦北韓的責任。他表示，美國無法同時應對北韓與中國的威脅，因此駐韓美軍的角色應該改變。他提到，南韓應該減少對美國的依賴，自己處理來自北韓的常規威脅，而美國應專注於遏制中國的擴張。若中國介入韓半島事務，美國應該支持南韓。

柯伯吉指出，由於美國的軍事力量有限，無法同時應對多場大規模戰爭，因此現有的美韓作戰計劃需要調整，特別是關於美軍在韓半島的兵力增援。他還強調，在中國與北韓軍事力量增強的情況下，美國的選擇已經變得更加艱難，這種改變是基於現實考量，而非拋棄盟友。

柯伯吉認為，如果南韓不支付更多防務費用，撤除駐韓美軍這個選項可能成為現實。他認為，駐韓美軍應該得到南韓的公平支持，以維持美軍駐紮。然而，他也表示，如果他有決定權，他會撤除駐韓美軍，因為美軍在韓國的駐軍過多會讓美軍面臨來自北韓和中國的雙重威脅。

在談到戰時作戰指揮權（OPCON）轉交問題時，柯伯吉認為，南韓應該在最短的時間內準備好接管這一權力。他指出，南韓軍隊應該負責防衛本國，並且應該有能力處理來自朝鮮的威脅，只有當中國介入朝鮮半島時，美國才應該介入。

柯伯吉強調，美國的首要安全威脅是中國，應將注意力集中於亞洲，並減少對其他地區的干預。