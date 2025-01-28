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拿搞怪對聯測試！他曝DeepSeek「贏過其他AI」：中文能力真的不錯

（示意圖／達志／美聯社）

▲中國AI黑馬DeepSeek橫空出世，震撼了整個美國AI產業。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）強勢崛起，推出的新AI模型DeepSeek R1一問世就撼動全球業界，甚至逼得AI巨頭輝達發表聲明，連美國總統川普也認為，DeepSeek的問世是敲響了美國AI產業的警鐘。至於DeepSeek到底厲害在哪？科技網站蘋果仁創辦人Joey就進行了測試，認為由中國公司所開發的DeepSeek，的確在處理中文方面比其他AI效果還要好。

科技網站蘋果仁創辦人Joey在FB發文表示，Midjourney 創辦人近日提到，人工智慧模型Deepseek在理解中國古文方面的能力，已遠超西方語言模型。Joey便以一句對聯「小偷偷偷偷東西」來測試各家AI的中文能力。

而實際測試發現，ChatGPT o1、Claude 3.5等模型均無法給出合適的下聯，而Gemini和Deepseek則都是在第一時間對出已在網路流傳的下聯「孔明明明明事理」。

為進一步檢驗，Joey要求這些模型創作新的下聯。而結果顯示，除了Deepseek外，其他模型都未能產生合理且創意的回應。Joey表示，Deepseek經過上千字的深度思考，最終對出「子思思思思理義」這一句下聯。Joey認為，雖然仍顯得平淡，但相較於其他模型產生的無意義對聯，如「狗咬咬咬咬壞人」或「高手手手手寶劍」等意義不明的結果，Deepseek 的表現明顯更優。

而除了中文能力表現優於其他AI模型外，DeepSeek還有哪些獨特之處呢？在經過前 Gogoro產品長彭明義測試後，彭明義發現，當詢問關於近期台灣外籍遊客的國籍變化問題時，DeepSeek因受到限制而拒絕回答；但如果把台灣改為中國後，DeepSeek能給出詳細且有邏輯的分析。

當彭明義要求DeepSeek以賽局理論解釋「囚徒困境」時，Deepseek展現對理論的透徹理解，儘管在報酬對應位置上出現小錯，但整體描述仍相當準確。當追問動態賽局的結果時，DeepSeek在短短13秒內生成了更詳細的答案，內容甚至與學術課程內容高度吻合。

而Deepseek的中文能力，也獲得了彭明義的認可，彭明義提出「請解釋半圓形內，由貫穿圓心直徑的兩個端點，連線畫到圓周上的任一點，因此形成的三角形，一定是直角三角形。」這一問題，即便問題中未使用專業術語「圓周角定理」，但Deepseek仍能準確理解，並通過三種不同的推理方式逐步驗證其結論，並以繁體中文清晰總結其答案。

彭明義表示，Deepseek的作法是將完整的思考邏輯、過程內容顯現在螢幕上，然後再總結成較為精簡的文字，這個方式的確蠻類似部分人類的推導方式。無論是邏輯還是數學，都是正確與清晰的。

彭明義認為，作為用戶，他相信Deepseek的問世是件大好事，更多的良性競爭，一定會衍生出更好的產品，而消費者會有更豐富的選擇。如果從AI軍備競賽的角度來看，彭明義也覺得是件好事，因為更有效地在現有的基礎上優化成果，會讓這項技術的可用性、實用性、使用成本上，產生新的方向與能量。

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