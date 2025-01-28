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Gemini「春節12妙招」助攻蛇年　1秒輸入關鍵字化解過年尷尬問題

記者蘇晟彥／綜合報導

Google Gemini Live 在去年推出後， 1月份官方正式宣布將支援繁體中文對答，讓消費者可以享受自然對話的AI 魅力。此外，恰逢農曆新年，官方也特別準備12個「妙招」，讓大家用AI過好年，從準備年菜、規劃行程到預習親戚尷尬問題，滿足各式種「春節需求」。

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Gemini Live 將支援更多語言，包含繁體中文。從即日起的幾天內陸續更新，只要是 Gemini 應用程式已上線的地區，你都可以使用當地的語言來體驗 Gemini Live，讓更多人能夠以不同語言2與 Gemini 閒聊、合作，並體驗自然對話的 AI 魅力。

以下是如何在 Google 應用程式中輕鬆設定你的偏好語言：

在你的 Android 手機或平板電腦上，開啟 Google 應用程式，然後輕觸右上角的個人資料相片或姓名縮寫。
・依序輕觸「設定」 >「Google 助理」>「語言」。
・選擇一種支援的語言（例如：繁體中文）。
・你也可以選擇新增第二種支援的語言。目前，你最多可以設定並使用兩種語言來使用 Gemini Live。

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團圓尬聊上年菜，Gemini 幫你搞定大小事
 親戚稱謂一把罩：向 Gemini 描述親戚關係，例如「爸爸的哥哥的女兒的先生如何稱呼」，Gemini 就會準確地告訴你他的稱謂，讓你不再叫錯人，避免尷尬場面。
尷尬問題有解：長輩們有時過於熱情的關心問候，也常常讓人難以招架；別擔心！Gemini Live 繁體中文版正式推出，可以與 Gemini 進行自然對話，還可以模擬長輩進行常見的問答，無論幽默化解還是得體回應都能任君挑選，輕鬆應對各種狀況。

隨身料理大師：想為家人準備有心意的年夜飯，可以新增食材的照片到 Gemini，輸入「烏魚子創意料理」，就能獲得專屬的推薦菜單；即使早市休息，也能輸入「這些食材可以做成什麼早餐料理」，輕鬆運用剩餘食材！特殊飲食需求也能嘗試「適合全家享用的低醣年菜食譜」，與家人共享驚喜又美味的團圓飯！此外，烹飪過程中還能使用 Gemini Live 進行全程即時對話，讓下廚變得簡單流暢。

出遊拜年防無聊，Gemini 陪你施展創意

AI 圖像超吸睛：輸入指令「image: 」，再透過文字描述想要的圖案，例如「生成一張卡通蛇抱著金元寶過新年的圖像」，Gemini 就能生成充滿想像力的祝福圖像；你也可以上傳一張喜歡的照片，例如走春時的山水風景，加入春節元素，讓新年問候更有創意！
吉祥話有創意： 在 Gemini 輸入「農曆蛇年的吉祥話有哪些？」準備專屬吉祥話，從傳統祝福到巧妙諧音，送上心意滿滿的新年祝福。
 

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旅遊行程建議：
如果還沒決定好春節旅遊，你可以善用「@」符號，將你常用的 Google 應用程式無縫接軌，例如「@Google 地圖 請推薦 5 個台南地區的新年走春景點」，還可以開啟 Google 地圖，直接進行導航或路線調整。
機票和飯店預訂：國外旅遊也沒問題，嘗試輸入「@Google 航班/機票，請提供 2025/1/27-2025/1/31 桃園到大阪 4 人來回機票，包含價格、航空公司、飛行時間等資訊 」。Gemini 就能一站式提供精準的詳細資訊，省去繁瑣的搜尋步驟，讓旅程規劃更輕鬆！

遊戲大師：
想在牌桌上大顯身手嗎？詢問 Gemini 「我是德州撲克新手，這是我的底牌如同照片，翻牌是紅心 A、黑桃 10、黑桃 Q，請問我接下來應該怎麼做」，Gemini 會根據你描述的牌局，提供最佳策略建議，讓你在牌桌上體驗不一樣的打法；或是在麻將桌上不清楚計算規則，也可以直接打開 Gemini Live 詢問。但請注意，遊戲結果除了策略技巧，運氣也扮演重要角色，也別忘記適度才能享受最大樂趣！
左圖為手機上顯示 Gemini 如何教人計算麻將台數，左邊為教導德州撲克的新手如何出牌。

新年遊戲客製化：
輸入「幫我生成 10 個猜燈謎題目」，與親友體驗經典的猜燈謎；你還可以根據你的團體人數和限制，設計專屬的室內遊戲，讓新年聚會更添樂趣。
學習計畫看運勢，Gemini 帶你踏實迎新年
全能教學助手：開學日倒數計時，孩子的寒假作業若還沒完成，你可以拍下數學題目，輸入「請幫我解這道數學題目，並為國小三年級的孩子提供易懂的解析」，Gemini 就能為你提供教學引導；輸入「提供 5 個廢物再利用的創意勞作點子」，還能獲得意想不到的創意，與孩子打造與眾不同的作業！

個人計畫助手：
新年目標就讓 Gemini 幫你規劃。輸入「請幫我規劃一年的韓文學習計畫」，Gemini 就會根據你的個人狀況，提供如推薦線上課程、學習網站、書籍等建議，並協助規劃學習計畫。此外，輸入「幫我在行事曆中加入 2/20 15:00 外部韓文課的行程」，還能同步新增到 Google 日曆或 Google Tasks ，輕鬆幫你安排學習進度，循序漸進地達成目標。

口袋中的命理大師：
此外，Gemini 還能用趣味的方式為你展望新年。輸入「你現在是命理大師，可以幫我看一下生肖屬虎的 2025 年運勢嗎？」Gemini 能根據你的生肖，從大量的命理學和生肖運勢資料中汲取靈感，為你提供一個輕鬆有趣的運勢參考！
使用者用手機查詢生肖屬虎的人在乙巳蛇年的運勢。

Google 在開發 Gemini 的過程中，始終以負責任的態度為核心，將安全性與隱私保護視為最重要的原則。透過全面的安全性評估和多層次的防護措施，確保內容安全且可靠，讓每位使用者都能放心探索 Google 的 AI；雖然生成式 AI 仍處於實驗階段，可能會產生不準確的資訊，但 Google 還是有提供許多工具，協助你確認生成式 AI 工具提供的資訊是否屬實。希望 Gemini 能夠陪伴你度過一個輕鬆愉快、充實有趣的春節假期吧！

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