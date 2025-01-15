老公結紮6年…牙助妻懷孕辯被撿屍！反控夫無套小三　互告結果曝

▲新竹人夫結紮後，驚覺老婆懷孕了。（示意圖／翻攝pixabay）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹人夫阿強(化名)結紮6年後，在家中發現妻子小美(化名)到婦產科拿安胎藥，包包還有呈現兩條線的驗孕棒，驚覺小美偷吃懷孕，怒將她告上法院求償2百萬。小美也反控阿強在兩人辦理離婚登記後，明知道協議書上少證人簽名，並不算數，卻一邊提出確認婚姻存在的訴訟，一邊和小三無套激戰，最後法院確認兩人婚姻關係仍存在，所以阿強也侵害她配偶權，求償2百萬。新竹地院審理，法官認為兩人都侵害配偶權，小美要賠阿強35萬元，阿強則要賠小美20萬元。

阿強指出，他和小美結婚第4年，他就因節育考量在2015年結紮，沒想到於2021年6月時，他在住家房間桌上發現藥單，上面記載「9週」、「PROMONE婦安蒙」等文字，查詢後竟發現這是預防黃體期障礙造成習慣性流產的安胎藥，同日他又在小美的包包內發現呈兩條線陽性反應的驗孕棒，經他質問，小美坦承偷吃懷孕，讓他大受打擊，提告對小美求償2百萬元。

全案審理時，小美辯稱她從未承認外遇，她會懷孕是因為外出跟朋友喝酒，酒醉後遭人撿屍硬上，她不知道孩子的爸是誰，而且阿強從2021年2月就拿藥袋質疑她偷吃，請求權時效已於2023年6月初消滅，不能再向她求償。

法官認為，小美並未舉證早在2021年2月阿強就知情，而小美確實在2021年1月30號到醫院急診檢查，確定懷孕，隔天再急診時已流產，而阿強早在2015年結紮後，經檢驗顯示無殘餘精蟲。另小美先辯稱她是因為經期不順才看醫生，醫生說她沒懷孕，後來小美又說自己被不明男子撿屍，前後說詞矛盾，不予採信，審酌小美擔任牙科助理、阿強從事機械維護，判小美侵害配偶權，要賠阿強35萬元。

另外小美也控訴，她和阿強在2021年就辦理離婚登記，阿強卻一邊向法院提出確認婚姻存在的訴訟，一邊偷吃小三並無套上床多次，最後法院在2023年9月確定雙方婚姻關係存在，她也要向阿強求償2百萬。

法官指出，阿強和小美辦理離婚後，阿強以離婚協議書沒有2人以上證人簽名，所以離婚無效為由，委任律師並向法院提出確認婚姻關係存在，可見阿強已諮詢過律師，知道他和小美的離婚登記不具備法定要件而無效，卻仍和小三來往，也侵害配偶權，判他要陪小美20萬元。可上訴。