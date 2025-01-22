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單親辣媽打贏Uber Eats！　送「綠島監獄」代客聊天

矯正署規定，監所嚴格把關會客菜，不能有湯水、要無骨、包裝須透明等。

▲矯正署規定，監所嚴格把關會客菜，不能有湯水、要無骨、包裝須透明等。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

在台東載送會客親友往返監獄、代客寄菜的Colbie發現商機，在拍賣網站開設「公道小姐童叟無欺」賣場，擴大營業，幫受刑人代購台東會客菜、代跑腿、代排榕樹下米苔目、釋迦、蜜餞等。口耳相傳下，有些外地客開始透過網站找她代購會客菜，有人還會請她順道會客，幫忙問候鐵窗裡的親友。就這樣，她開始承接少見的「代客聊天」生意。

她的「代客聊天」服務價美物廉，面會10分鐘收費50元服務費，台東5個監獄按照車程計算車資，加會客菜、服務費，每單從500元到800元不等，甚至連綠島監獄的單她也照接，船票1,300元另外收費，一個月下來可以賺4萬多元。

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監所生活乏味，受刑人總會默默等候有無親友來面會。（翻攝高雄第二監獄官網）

▲監所生活乏味，受刑人總會默默等候有無親友來面會。

春節將至，Colbie會到好一點的餐館買會客菜，增添年味。（讀者提供）

▲春節將至，Colbie會到好一點的餐館買會客菜，增添年味。

2019年各大串流平台上架電影《致親愛的孤獨者》，其中會客妹小薰，穿著包緊緊的長外套入監所陪聊，趁管理員不注意，掀開外衣露胸溝，讓受刑人心花怒放，小薰收費每次20分鐘2,500元，偶爾會有受刑人問：「我假釋出來，可以找妳交朋友嗎？」小薰總是回答：「OK，我等你！」讓受刑人對未來充滿期待。

Colbie笑說：「沒有電影那種情節啦，我代客聊天，純粹只是跑腿費，通常是外面的女友要我進去問她的男友一些事情，大約20分鐘出來，聊太久，人家也會起疑我想幹什麼。」有時候親友忘了告訴裡面的人會有人來代客聊天，所以她代客面會時，常會見到滿腹狐疑的受刑人，她都必須耐心解釋一遍，也確實碰過幾次對方表達想和她交朋友，不過她很清楚知道自己的身分和責任，總是說一切隨緣。

Colbie在拍賣網站開設「公道小姐童叟無欺」賣場擴大營業。（讀者提供）

▲Colbie在拍賣網站開設「公道小姐童叟無欺」賣場擴大營業。

「我以陌生人的身分申請會客，還沒有被拒絕過，一方面可能我是女生，對方好奇，另一方面是裡面的生活太無聊，他們有時候需要有人聊一聊。」很多重刑犯都關在台東地區的監獄，Colbie說可能有送過「大哥」的菜，但她不會知道，只需要有他們的編號，其他事不必多問。


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