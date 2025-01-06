泰女來台賣淫「驚人收入」　同鄉都來了

▲新冠疫情解封後，許多泰女來台隱身在巷弄間的大樓或酒吧中，靠提供情色服務撈金。



圖文／鏡週刊

越南女入境難度增加，八大行業開始嘗試引進泰國女。阿龍說：「關鍵點在2019年底，當時新冠肺炎疫情爆發，接著各國開始封鎖邊境，已經來台的泰女回不了國，變成合法滯留，開始轉戰台北萬華阿公店陪酒，取代年老色衰的越女。由於泰女敢玩敢脫，生意不錯，加上兼做性交易，每月收入50萬元起跳，疫情解封回泰國後口耳相傳，才掀起泰女來台撈金的熱潮。」

酒店業者小虎（化名）分析業界生態指出，目前泰女人數以桃園的八大行業居冠，價格也最便宜，畢竟免簽期限只有14天，機場又在桃園，她們一下飛機就可上工，除了到應召站賣淫，也有不少人到中壢、平鎮的酒店脫衣陪酒，北桃園則以酒吧陪酒、夜店賞大酒為主，八大行業幹部甚至還會帶著泰女的照片，到餐廳、熱炒店找有意續攤的酒客拉生意，相當誇張。

▲泰國（圖）及荷蘭都設有合法紅燈區吸引遊客，能否刺激觀光尚有討論空間，但性交易目前在台灣仍屬違法行為。（翻攝泰國紅燈區夜生活臉書）

「這1、2年泰女開始南漂，條件好的會選擇到新竹的酒店上班，希望覓得竹科金龜婿，夜生活之都台中也不乏泰女的身影，就連台南、高雄也陸續有泰女進駐酒店，甚至連人妖都想來台分一杯羹。」小虎說，因台灣客對人妖的接受度不高，所以他們篩選小姐時會要求看護照，原因是泰國規定就算完成變性，也不能更改護照上的性別。

這些泰國人妖為撈金，都會揪幾個姐妹同行，並仿效曼谷NANA STATION附近的紅燈區，瞄準外國旅客多的高級飯店、酒吧，直接拋媚眼攬客，或是利用通訊軟體的「搖一搖」功能，尋找性交易對象，有些不想被仲介或人蛇集團控制的泰女也紛紛效法，進而攻陷台灣的情色產業。



更多鏡週刊報導

【新聞傳真】傳免簽將設限防賣淫 泰國女大舉入台恐爆逃逸潮

【泰女撈金亂象3】防政府圍堵八大業者先出招 民代反向思考盼解決亂象

【泰女撈金亂象】情色業利用入境免簽開後門 泰女大舉來台賣淫生亂象