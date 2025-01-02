專挑美女當車手「愛情機房」詐團主嫌跑了　竟是律師洩密通報

▲曾上過綜藝節目、綽號「海溝女神」的女網紅淪為愛情詐騙車手。（圖／資料照，中調處提供）



記者吳佩蓁／台北報導

台中地檢署去年破獲藏身七期豪宅的「愛情機房」詐騙集團，該集團涉嫌精心挑選面貌、身材姣好的女子作為面交車手，誘騙被害人上當，其中包含曾上過綜藝節目的網紅「海溝女神」。不料檢警偵辦時，發現詐團委任的范姓律師，涉嫌將專案小組的偵查資料洩露給詐團黃姓主嫌，讓他躲避檢警查緝，台中地院審理後，依洩密罪，判處范姓律師有期徒刑6月，緩刑3年。

台中地檢署去年9月指揮專案小組，破獲位於台中市七期豪宅區的「愛情機房」詐欺集團犯罪組織案，該詐團先後在七期不同豪宅成立愛情詐騙機房，並找來漂亮正妹當作「面交車手」，在各類交友軟體上鎖定30歲以上有經濟基礎的男性作為搭訕目標，並將被害男子職業、喜好、家庭成員製作「台灣男子圖鑑」，待感情升溫後，再以詐術向被害人騙取高額錢財，全案去年底偵結，共起訴13人。

▲台中地檢署偵辦時發現，詐團委任范姓律師涉嫌洩密，遭判刑6月。（圖／記者許權毅攝）



不過，檢方偵辦期間發現，詐團黃姓主嫌到案前竟能事先掌握專案小組的偵查資訊，懷疑有人員涉嫌洩密，進一步擴大追查發現，范姓律師在替詐團陳姓被告辯護期間，將羈押審查程序閱卷所得資料，以及律見在押成員得到的資料，提供給其他未到案的集團成員，協助成員躲避追緝。

檢方搜索范姓律師的事務所，查扣手機等證物，訊後諭令15萬元交保。今年8月檢方偵結，認范姓律師濫用閱卷權進而妨礙司法偵查，對檢警調辦案造成實質傷害，依洩密罪將他提起公訴。

台中地院審理認為，范姓律師犯後配合檢警調查，並於偵查及審理時均坦承犯行，已見悔意，犯非公務員洩漏國防以外之秘密罪，處有期徒刑6月，緩刑3年，得易科罰金，審酌范男犯罪情節所害非輕，且現仍為職業律師，為使其知所警惕，故將易科罰金標準提高至2000元折算1日。全案仍可上訴。