一早急籌錢！陳佩琪奔一銀領出「3000萬現金」　警派員護送

記者張君豪、陳韻如／台北報導

民眾黨主席柯文哲遭起訴後，北院裁定3000萬元交保，但北檢不服提出上訴，昨(29日)高院撤銷原裁定發回更裁，北院重新召開羈押庭後，裁定柯文哲加保4000萬元，合計7000萬元交保，且須戴電子腳鐐。柯文哲妻子陳佩琪今一早趕赴第一銀行領錢，據悉，陳佩琪一共領出3000萬元，而因金額超過千萬，銀行隨即通報轄區警方，並派出4名警力，共2機車、1警車護送陳佩琪至台玻大樓。

▲陳佩琪領出3000萬現金，警方派員護送 。（圖／記者陳煥丞攝）

柯文哲27日原被裁定以3000萬元交保，而其獲釋後，同日晚間便直奔新竹探望父親。然而，北檢不服北院裁定，隨即提出抗告，高院於昨(29日)撤銷原裁定發回更裁。

對此，北院昨日下午重新召開羈押庭，結果一直到晚間11時許出爐，裁定柯文哲加保4000萬元，合計7000萬元交保，並限制出境、出海8個月，附加科技設備監控，除日常家庭生活及工作必要，不得接觸同案被告、證人。

柯文哲妻子陳佩琪今一早趕赴第一銀行領錢，據悉，陳佩琪共領出3000萬元，而因金額超過千萬，銀行隨即通報轄區警方，並派出4名警力，共2機車、1警車護送陳佩琪至台玻大樓。