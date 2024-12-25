名律師替博弈集團洗錢「狂撈4.7億」　裁定400萬交保一夜就能籌到

記者黃哲民、柯沛辰／綜合報導

台灣銘板公司前董座、律師劉立恩涉嫌另成立希幔科技公司，利用買賣電子禮券名義，規避數發部監管第三方支付監管機制，替3個非法博弈網站洗錢，光去年就漏申報394億餘元，賺取高達4.7億元手續費。台北地院召開延押庭，裁定劉400萬元交保、共犯李淳瑋150萬元交保、許嘉豪50萬元交保，皆限制住居及出境出海。

據悉，劉立恩今晚就能籌到錢，但另外2嫌今晚可能籌不到，恐在北院留置室過夜。

劉立恩是天遠律師事務所主持律師，過去10多年來，經常出現在各種區塊鍊、加密貨幣等科技新創的座談及研討會，他所經營的香港帕格數碼公司，曾被檢警查辦涉嫌非法轉賣上萬支門號給詐團，但因查無實證獲不起訴。

▲律師劉立恩涉洗錢遭起訴。（圖／台灣銘板提供）

2019年，劉立恩因涉嫌幫詐團洗錢而被起訴，不料竟藉法院審理空窗期，另起爐灶，成立希幔科技公司，假藉買賣電子禮券，實際上經營第三方支付平台，於去年1月1日至今年6月24日，替「FA8娛樂城」、「DLY」、「TU」等非法博弈網站及集團洗錢，並從中賺取4.7億元。

檢方查出，希幔公司當年度刻意漏報427萬多筆交易，其中進帳197.8億元、出帳196.9億元，因此25日依洗錢、財報不實、組織犯罪等罪起訴劉立恩等17人，並對劉與主要共犯李淳瑋具體求刑9年。同時另案追查劉立恩是否幫其他不法集團洗錢以及逃漏稅部分。

▼劉立恩成立希幔公司替博弈集團洗錢，遭檢警查扣大量現金。（圖／資料照）