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攝護腺60g增大到80g！聖馬爾定「綠光雷射」　減少出血和副作用

▲▼ ［告別攝護腺肥大「綠光雷射」為患者帶來新希望 ］ 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

▲聖馬爾定醫院推出綠光雷射手術，讓患者告別攝護腺肥大等不便 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

73歲的王先生一直受到解尿解不乾淨、夜尿2~3次的困擾，長期服用藥物但改善有限，生活上隱忍著不適。直到最近有好幾次突然無法解尿，才到急診室放置尿管，檢查發現他的攝護腺已經從最初的60公克增大到80公克，因此多次發生尿滯留。

王先生聽說傳統電刀手術雖然效果不錯，但很容易流血而再次住院，特別是他中風過，正在使用抗凝血藥物，出血風險比一般人高，使得他在是否接受手術治療，或繼續忍受排尿問題與低生活品質之間陷入兩難選擇。

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天主教聖馬爾定醫院泌尿外科陳慧雅醫師表示，50歲以上男性約50%有攝護腺肥大的問題，導致出現排尿困難、瀝滴、頻尿、夜尿、急尿及餘尿等症狀，嚴重影響生活品質。幸運的是，現代醫療技術提供多種治療選擇，其中一項創新且有效的方法就是「綠光雷射前列腺汽化術」。

陳慧雅醫師說明，「綠光雷射前列腺汽化術」屬於微創手術，利用特定的波長，精確汽化和去除過多的攝護腺組織，從而減少攝護腺對尿道的壓迫。由於雷射汽化過程中會同時凝血，因此可以減少出血和副作用，特別適合像王先生這樣正在服用抗凝血藥物的患者。

手術過程中，醫生會將泌尿內視鏡經由尿道插入，再利用綠光雷射汽化並移除多餘的攝護腺組織，整個手術僅需1至2小時，術後患者可能需留置導尿管1至2晚，以幫助膀胱恢復正常功能。

綠光雷射相比於傳統手術，術後恢復期較短，患者術後不適感較輕，通常能在短時間內恢復日常生活，多數患者在治療後排尿順暢，頻尿和急尿等症狀也能明顯改善。

陳慧雅醫師說，綠光雷射是一項創新且有效的治療選擇，特別適合有排尿障礙、長期藥物治療效果不佳，並希望儘快改善生活品質的患者。若民眾或家人正面臨類似問題，建議與專科醫師討論，以尋求最適合的治療方案。

 
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