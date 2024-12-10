「有人強吻你女友」清潔隊員凍未條　追百米把色狼過肩

▲北市1名環保局清潔隊員高姓男子，因不滿女友疑遭強吻，憤而出手傷人。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

北市環保局高姓清潔隊員，今年4月某日下班時，聽到同事大喊「你女朋友酒醉被強吻了！」高男聞訊後立即衝向謝姓男子，抓住對方要求道歉，不料，謝男試圖趁機逃跑，高男一怒之下將人過肩摔在地，謝男因不堪受辱與傷害，隨即報警提吿。士林地院審理後，依傷害罪處拘役20日，可易科罰金2萬元。

起訴指出，今年4月7日1時許，高男在大稻埕碼頭見其女友酒醉之際，遭謝姓男子親吻及觸碰，立刻從碼頭追趕謝男，一路到民生西路與貴德街口前，高男要求謝男道歉，謝男乘隙逃跑，高男慎怒之下，將謝男過肩摔倒在地，並出手毆打，導致謝受有臉部及手腳多處擦挫傷，他隨後報警提吿，全案依法起訴。

法院審理時，高男辯護人主張，高男是因為女友疑遭謝男侵害，所以才犯案，希望法院考慮以《刑法》第279條規定的「義憤傷害罪」減輕刑責。

但法官經查，高男是因為聽見同事大聲喊叫說「有人看到你女朋友被強吻」，他才跑過去喝令抓人，而「義憤傷害罪」的前提是行為必須在「當場」因不義行為激起義憤後立即進行，如果侵害已經結束，就不符合「當場」的條件。

謝男律師則表示，被告有公務員身份，要加重其刑，但法官認為，高男因聽聞他人講述謝男騷擾其女友，憤而起意而出手攻擊，與其清潔隊員職務並無直接關聯，也無證據顯示被告利用自己的職務權力、職務機會或方法來犯罪。

法官審酌，高男沒有理性解決紛爭，即恣意動手傷人，固有不該，但考量是因為聽聞女友遭強吻，才憤而動手，故情有可原，但雙方未和解，故依傷害罪，處拘役20日，可易科罰金。全案仍可上訴。