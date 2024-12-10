苗栗男砍母後墜亡！10歲兒護嬤也遭刺　摀脖顫抖喊：不想她離開我

記者楊永盛、陳韻如／苗栗報導

苗栗竹南37歲黃姓男子昨(9日)晚間與63歲媽媽發生爭執，竟持刀攻擊媽媽，造成媽媽脖子有20公分傷口，而其10歲大兒子見狀，衝上前想要阻止，也遭到黃男劃傷。警方獲報到場，未料黃男情緒激動直接從住家4樓陽台墜落當場死亡，而稍早救護人員搶救畫面隨之曝光。

▲苗栗黃姓男子昨夜疑被害妄想症狀發作，持刀砍傷母親及兒子後當著警方面墜樓身亡。（圖／記者楊永盛攝）

透過畫面可以看到，黃男情緒激動持刀攻擊媽媽及兒子後墜樓，而救護人員在現場緊急搶救，而另一邊，黃男的10歲兒子驚恐用手摀住鮮血直流的脖子，跟隨救護人員坐上救護車，黃母則負傷忍痛焦急的跟在孫子後方，而此時男童嘴裡還顫抖說出，「不想阿嬤離開我」，讓人看了相當不捨。

這起案件發生在昨日晚間9時許，黃男與媽媽及10歲兒子、7歲女兒一同在家，但他卻疑似被害妄想症病發，自認「我的機車裡面躲藏了一個人，想要殺我們全家」，隨後欲持刀自殘，黃母見狀立即上前阻止，過程中遭到黃男砍傷。

當時黃男兒子見到阿嬤受傷，也奮不顧身想上前阻止，同樣遭砍傷，而機警的他隨後趁隙報警求救，7歲妹妹則趕緊把自己反鎖在房間。

然而當警方到場，情緒激動的黃男竟當著警方的面從4樓陽台墜下，倒臥大樓中庭失去生命跡象，經緊急送醫搶救後，仍宣告不治。





▲10歲男童摀著傷口上救護車，阿嬤在車後方焦急觀看。（圖／記者楊永盛翻攝）

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