角頭郝廣民車禍瞬間曝！無視小貨車閃雙黃燈　連撞2車衝30m才停下

記者陳韻如／綜合報導

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧車禍身亡，引發各種陰謀論之說。而陳梅慧車禍當下，前方800公尺也發生車禍，前四海幫角頭郝廣民與保鑣乘坐司機所開的豪華車款不明原因發生追撞，事故造成司機死亡，郝廣民則身受重傷插管搶救，而這兩起車禍時間與距離非常相近，也讓這陰謀論之說甚囂塵上，而如今郝廣民車禍當下的撞擊瞬間畫面也隨之曝光。

▲四海幫角頭郝廣民座車國道發生追撞事故，現場畫面。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

這起事故發生在4日凌晨2時23分左右，30歲王姓小貨車駕駛因不明原因自撞後，車輛停放至內側車道上，62歲邱姓拖吊車駕駛獲報趕抵現場，並在小貨車前方準備進行拖吊作業。

透過後方車輛的行車紀錄器可以看到，郝廣民所乘坐的自小客車從左後方超越車主的車，而於此同時，可以發現前方內側車道有車輛正閃著雙黃燈，但下秒郝廣民座車卻直接撞上小貨車，再撞擊拖吊車，而猛烈撞擊力道，還導致拖吊車被撞噴至外側車道最終撞上護欄，而郝廣民座車更因此向前衝了至少30多公尺才停下。

整起事故造成郝廣民的27歲楊姓駕駛不幸身亡，53歲郝廣民則是胸部受有挫傷、雙腿撞斷，目前正在醫院插管治療當中。