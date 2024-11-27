阿北接孫放學！車暴衝鏟斷電桿　保時捷「高速逃離」機警畫面曝

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份國小校門口前昨（26）日傍晚發生驚險的車輛暴衝事故。一名李姓老翁要接送孫子時，疑操作不慎致廂型車暴衝，先往後險撞上一輛自小客車後，又往前暴衝險撞上一部保時捷，兩車加速開走後，廂型車又暴衝鏟斷一根電桿，甚至往前猛衝約100公尺才停住，幸好未釀成人員傷亡。但現場家長和學生全都嚇壞，所幸車子周邊當時沒有太多學生，否則後果不堪設想。

頭份警分局今天說，昨下午16時45分許，接獲報案稱頭份市頭份國小前有交通事故，立即派員前往處理，現場發現李姓男子（72歲）駕駛廂型車在路旁等候接送小孩，疑似為了禮讓另一輛白色轎車停車，才想要移動車子。

▲老翁因緊張操作不當造成暴衝，鏟斷電桿後再往前100公尺才停住，幸好未釀人員傷亡。（圖／記者楊永盛翻攝）

不料，老翁疑似操作不慎，車輛莫名暴衝，先往後再往前暴衝，險些撞上兩部車後，又往前鏟斷路旁電桿，接著又持續往前暴衝約100公尺才停下，輪胎一度因入擋、持續加油而原地高速空轉，後來老翁將車熄火下車，才解除危機。警方指李男酒測值0，無人受傷。老翁稱一時緊張，加上是手排車才會一陣慌亂暴衝。

目擊民眾說，當時廂型車先輕輕後退，接著突然往前加速，後方的白色轎車可能察覺不對勁，趕緊閃避後，廂型車往前猛烈暴衝時，前方黑色保持捷也加速離開，未再釀成2次事故。

▲老翁因緊張操作不當造成暴衝，鏟斷電桿後再往前100公尺才停住，幸好未釀人員傷亡。（圖／翻攝臉書我是頭份人）

▲老翁因緊張操作不當造成暴衝，鏟斷電桿後再往前100公尺才停住，幸好未釀人員傷亡。（圖／記者楊永盛翻攝）