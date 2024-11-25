屏東火燒車一家3口2死！母救出哭喊「救兒子」　下秒失去意識送醫亡

▲屏東高樹鄉自撞火燒車，媽媽被救出時還有意識哭喊，「救我兒子」。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、陳韻如／屏東報導

屏東41歲李姓男子昨(24日)深夜開賓士車載著39歲妻子劉女以及11歲兒子外出，行經高樹鄉中正路時，疑似不熟路況發生自撞，車子瞬間起火，全車僅李男及時逃生，李妻傷重不治，而兒子被燒成焦屍。據目擊者表示，李男與李妻被拉出車外時，李妻還有意識，並不斷哭喊，「救兒子」，沒想到救護車到場後，李妻卻失去意識，送醫搶救仍不治。

目擊者江姓男子還原現場表示，當時李男與另部車輛從他旁邊超車經過，但當他開到事故路口時，就發現李男車輛撞擊民宅圍牆還起火燃燒，嚇得他連忙報警求助。

江男說，該路段是下坡急彎，一旁還是墓地，很多不熟路況的外地人，經常在該處發生車禍。案發當下，另輛車駕駛也趕緊下車救援，並協助將李男及李妻拉出，而李妻當下還有意識，還不斷哭喊著「救兒子」，但火勢又急又猛，根本來不及。

屏東警消表示，整起火燒車事故不到半小時就撲滅火勢，11歲的男童已被燒成焦屍；另外救護人員到場後，李妻意識陷入模糊，左腳骨折，緊急送醫搶救後仍宣告不治，至於駕駛李男則是意識清醒，左腳踝骨折，送醫治療後並無大礙。詳細事故原因還有待釐清。