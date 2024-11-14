進擊的奈良鹿　不滿被欺負大反攻？攻擊人類件數是去年7倍

圖文／鏡週刊

日本奈良鹿不只是國寶，也是觀光客必訪的景點，不過先前曾傳出多起惡質觀光客欺負奈良鹿，如今又有消息指出，奈良鹿似乎「絕地大反攻」，今年發生攻擊人類的事件竟是去年的7倍。

據《時事通信》報導，奈良公園統計，9月份人類遭到公鹿攻擊、被鹿角刺傷的人數為35人，其中有10人傷勢嚴重到需要送醫，甚至有一人被鹿角刺大腿，造成大出血，但去年同一時段僅5人遭到鹿群攻擊。

奈良縣政府指出，今年奈良鹿的攻擊力特別強，是相當罕見的，推測可能是今年公鹿的數量比以往還多，大概多了100隻，加上秋天是公鹿發情期，因此攻擊力特別強大。

報導指出，為了遊客安全，奈良縣政府從8月下旬開始，平均每一天對10至15頭公鹿「割角」，期盼能減少受傷事件。

另一方面，「奈良鹿愛護會」事務局長山崎伸幸也呼籲遊客，「鹿鹿不是寵物，牠們是野生動物！」希望遊客們能與鹿群保持安全距離，不要隨意摸鹿，也要特別注意公鹿的行動。

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