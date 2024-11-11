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訂房網Booking.com母公司擬裁員！　宣布組織變革

進行組織變革　Booking.com母公司擬裁員

▲ Booking.com母公司Booking Holdings宣布組織變革。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

知名旅遊預訂平台Booking.com母公司Booking Holdings於8日宣布為保持競爭力，要進行各種組織變革，其中擬包括裁員。

據skift報導，Booking Holdings表示，公司打算實施某些組織變革，包括系統現代化、裁員、優化採購等，相信這些努力將提高營運，也能釋放資源，讓這些資源再進行投資，改善他們為旅客和合作夥伴的服務。據悉，Booking Holdings目前沒有宣布要裁多少人，以及財務相關資訊。

報導稱，營運支出超過收入，這是問題之一，而Booking要重新調整投資優先順序，以保持競爭力。Booking財務長斯滕貝根（Ewout Steenbergen）上月在會議說，他們注重管理固定費用的成長，提高營運槓桿很重要，所以要有戰略計劃，才能在未來推動來更強勁的營收。

報導也指出，截至9月30日，Booking的員工已增加到2.4萬人，比2021年底多了19.2%。截至2023年底，Booking的47%員工駐歐洲，而在具體裁員行動實施前，Booking要先問過勞資委員會。

Booking發言人說，Booking.com現在還在審查組織結構，雖然目前還在初步階段，未做出任何決定，但預計會做組織變革，確保Booking.com在競爭激烈的行業中保持機動性，不斷推動以客戶為主的創新想法。

據了解，Booking Holdings旗下有booking.com、Priceline.com、Agoda等6品牌，為旅客和當地業者提供相關服務，Booking Holdings在200個以上的國家營運，支援美洲、歐洲、亞洲地區等40種語言。

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