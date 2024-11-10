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激戰影片露胎記害男網友被認出　男男性愛頻道版主慘了

▲手機（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男男網友搭上線，激情過後卻打起官司。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張靖榕／綜合報導

男子小明（化名）透過交友軟體認識了經營成人付費頻道的李男，之後在李男的住處發生性行為。小明指控，當時他允許李男拍攝性愛影片，但要求在影片上傳需要遮掩個人特徵，而且必須讓小明先檢視確認；然而，李男未經小明同意就將未遮隱的影片上傳，事後因此遭判刑9月，得易科罰金的27萬元，民事部分也遭判必須賠償小明40萬元。

判決書指出，小明2022年9月在交友軟體GSLAND上認識經營「力力熊（熊族天國）熊類性愛」付費頻道的李男，知道他在社群網站FansOne上經營成人訂閱平到，每月400元、3個月1080元或6個月2040元、1年3840元，並且會上傳他與網友們的性愛影片，吸引流量擴大訂閱

小明說兩人在同月26日中午前見面並於李男租屋處發生性關係，結果李男在未經告知的情況下，並未將他肚子上的胎記和聲音等個人特徵遮隱，就製作一分鐘的預告片上傳，導致他很快就被朋友認出來。

小明立刻要求李男移除影片，但李男為了頻道的流量硬是不撤片，甚至將影片拉長至20分鐘。小明憤而提告，指控李男違反《個人資料保護法》並求償160萬元。

在刑事審判中，李男承認違反個資法，並坦承未遮隱小明的胎記與聲音便將影片上傳供公眾觀看。台北地院依違反個資法的3項罪名判處李男應執行9個月有期徒刑，可易科罰金27萬元。李男上訴後遭到二審駁回，維持原判，但仍可再上訴。

民事訴訟方面，李男主張小明早已知悉他經營的付費頻道，並辯稱他主觀認為剪輯後的影片符合小明的要求，因此未再讓小明確認。然而，台北地院審酌影片內容及小明的損害情況，最終判決李男需賠償小明40萬元。可上訴。

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