「東方神秘力量」發威！　他預測喊「恭喜賀錦麗」糗了

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記者張鈜閔／綜合報導

2024年美國總統大選落幕，78歲前總統川普擊敗賀錦麗，成功重返白宮。「川粉」歡欣鼓舞的同時，也讓不少台灣網友驚嘆「東方神秘力量」再度發威，因為「反指標」聞名的媒體人李亦伸（綽號「糗爺」）昨天才公開預測賀錦麗將贏得這場選戰。

李亦伸在美國大選前夕拍攝影片，認為川普因為亂講話、以及得罪拉丁裔選民，並認為女性選票會是賀錦麗的優勢，3大優勢下賀錦麗將在搖擺州佔上風，最終勝出。然而這番預測卻如往常一樣成「反指標」，選後不久即被打臉。

事實上，李亦伸並非第一次預言美國大選，2016年美國總統選舉川普對決希拉蕊時，李亦伸就曾公開支持希拉蕊，留言高喊「我愛希拉蕊」，但最終結果卻是川普當選，再次印證反指標神力，讓網友笑翻。

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▲川普再度當選總統。（圖／達志影像／美聯社）

川普在投票日中一路領先，特別在7大搖擺州中都取得優勢，最終重返白宮。2016年首度當選美國總統以來，川普的政治生涯充滿起伏，曾經因浮誇的執政風格失去連任機會，但如今他再度入主白宮，堪稱「復仇成功」。