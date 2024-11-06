北北桃「四大惡師」打學童、侮辱特教生　教育局竟護短

▲新北市立樟樹中學爆老師羞辱、體罰特教生，調查後認定情節嚴重。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

雙北、桃園爆發4起老師霸凌學生案，卻因校方及教育局袒護，惡師都沒被解聘，至今不動如山！本刊調查，新北樟樹實驗中學一名老師長期羞辱特教生；新北新埔國小一名老師對21名學童施暴、辱罵；台北長春國小羽球教練動手毆打學童；桃園龜山國小一名老師拖行小耳症學生。4名老師的惡行雖調查屬實，甚至遭起訴或判刑，卻仍留在校園工作，讓學生及家長擔心受怕，十分離譜！

本刊調查，第一案是新北市樟樹實驗中學高姓特教老師，涉嫌對一名特教生霸凌，他僅因學生把碗打翻，就要求學生跟碗道歉，還有強拉學生、要求長期午休罰站、跟家長說小孩會自閉症是來自於父親等誇張言行，且調查屬實為情節嚴重，但學校遲未解聘，教育局也護航，讓該名老師請假，仍保有教職。

▲簡姓老師用棍子、手、書本毆打學童，導致學童身心受創。圖為示意圖。

另一案是板橋新埔國小簡老師，調查報告認定，簡師會以拳頭、手掌、棍子、書本打學生，對家長說小孩是笨小孩、壞小孩，並辱罵廢物、嘴賤、可恥、白目、白癡死人、小狗等語，更長期處罰學童站在黑板前面吃午餐，其中4位學童更曾被他拽拖致流血受傷。但校方最終處分是停聘半年，根本不合比例，且學校在收到家長反應霸凌時，以「家長願意和解」為由沒有通報，更被質疑吃案、包庇。

▲台北市立長春國小李姓羽球教練（左）推打學童（右），過程被監視器拍下。

▲陳姓老師將小耳症學童從2樓拖到3樓，遭法院判刑定讞。圖非當事人。

還有台北市長春國小一名李姓教師，對學童推打、打巴掌、拽拖，導致學童受傷，李師一審被判有罪，但學校以老師仍可上訴為由，不予解聘；此外，桃園龜山國小一名陳姓教師，不滿有小耳症的學童回應點名的聲音太小，二度將學童拉離地面、從2樓拖行到3樓。經法院判決傷害罪定讞，但學校仍未將老師解聘，非常誇張。

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