　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北北桃「四大惡師」打學童、侮辱特教生　教育局竟護短

新北市立樟樹中學爆老師羞辱、體罰特教生，調查後認定情節嚴重。（翻攝Google Maps）

▲新北市立樟樹中學爆老師羞辱、體罰特教生，調查後認定情節嚴重。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

雙北、桃園爆發4起老師霸凌學生案，卻因校方及教育局袒護，惡師都沒被解聘，至今不動如山！本刊調查，新北樟樹實驗中學一名老師長期羞辱特教生；新北新埔國小一名老師對21名學童施暴、辱罵；台北長春國小羽球教練動手毆打學童；桃園龜山國小一名老師拖行小耳症學生。4名老師的惡行雖調查屬實，甚至遭起訴或判刑，卻仍留在校園工作，讓學生及家長擔心受怕，十分離譜！

本刊調查，第一案是新北市樟樹實驗中學高姓特教老師，涉嫌對一名特教生霸凌，他僅因學生把碗打翻，就要求學生跟碗道歉，還有強拉學生、要求長期午休罰站、跟家長說小孩會自閉症是來自於父親等誇張言行，且調查屬實為情節嚴重，但學校遲未解聘，教育局也護航，讓該名老師請假，仍保有教職。

簡姓老師用棍子、手、書本毆打學童，導致學童身心受創。圖為示意圖。（翻攝畫面）

▲簡姓老師用棍子、手、書本毆打學童，導致學童身心受創。圖為示意圖。

另一案是板橋新埔國小簡老師，調查報告認定，簡師會以拳頭、手掌、棍子、書本打學生，對家長說小孩是笨小孩、壞小孩，並辱罵廢物、嘴賤、可恥、白目、白癡死人、小狗等語，更長期處罰學童站在黑板前面吃午餐，其中4位學童更曾被他拽拖致流血受傷。但校方最終處分是停聘半年，根本不合比例，且學校在收到家長反應霸凌時，以「家長願意和解」為由沒有通報，更被質疑吃案、包庇。

台北市立長春國小李姓羽球教練（左）推打學童（右），過程被監視器拍下。（翻攝畫面）

▲台北市立長春國小李姓羽球教練（左）推打學童（右），過程被監視器拍下。

陳姓老師將小耳症學童從2樓拖到3樓，遭法院判刑定讞。圖非當事人。（翻攝桃園龜山國小臉書）

▲陳姓老師將小耳症學童從2樓拖到3樓，遭法院判刑定讞。圖非當事人。

還有台北市長春國小一名李姓教師，對學童推打、打巴掌、拽拖，導致學童受傷，李師一審被判有罪，但學校以老師仍可上訴為由，不予解聘；此外，桃園龜山國小一名陳姓教師，不滿有小耳症的學童回應點名的聲音太小，二度將學童拉離地面、從2樓拖行到3樓。經法院判決傷害罪定讞，但學校仍未將老師解聘，非常誇張。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
【新聞傳真】霸凌學童、羞辱特教生仍在職　北北桃教局包庇4大惡師
【四大惡師引恐慌1】逼特教生向碗道歉　樟樹惡師再辱家長自閉是「遺傳」
【四大惡師引恐慌2】新北師棍毆全班再罵賤、廢物　北市教練巴學童頭掄車仍留任

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
藍鈞天驚爆9年婚變！「2原因鬧翻」離婚ING　3個月前最後同
客人爆「王家燻羊肉」肉上有蛆嗆：要告就快　老闆突發5聲明回應
銀杏將轉西！　最新各國路徑一致了
徐若瑄剛離婚又爆甲狀腺癌！　無法接受：怎麼會是我？
《富比士》揭美國大選各賭盤數據：川普輾壓賀錦麗
快訊／今晨16.2℃「4縣市大雨」　銀杏下最多時間曝
美股看好大選交易情況佳！道瓊收紅427點　台積電ADR漲2.

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

假車牌比往年多3倍　警首曝查緝關鍵「2紀錄一比對就中」

新埔國小老師棍毆全班罵賤、廢物　長春國小教練巴頭掄車竟留任

汐止「樟樹中學惡師」逼特教生向碗道歉　辱家長自閉是「遺傳」

北北桃「四大惡師」打學童、侮辱特教生　教育局竟護短

「布丁三姊弟」黑歷史！么弟染毒淪詐團　雞蛋布丁沒雞蛋公審教授

美兒少猥褻犯潛逃台灣正面照曝光　教育部憂「潛進校園」

台南情侶雙屍命案！身體發黑現屍斑　姐收「弟家鑰匙」察覺有異

快訊／台鹽綠能案法院重裁「又請回2人」　南檢2度抗告成功

高雄驚悚車禍畫面曝光！　騎士闖紅燈撞公車「機車變廢鐵」

長照悲歌！　新北女「打死失智爸」遭起訴

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

金鍾國「不知電腦怎開機」嚇壞希澈　龜速打字..嫌鍵盤：看不清楚！

只差1公尺！回家遇公車撞騎樓　男一秒跳開逃命驚險畫面曝光

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

宋智孝明目張膽偷飯吃..金珉周衝擊　哈哈主動分享..他一夾秒吼：你在幹什麼！

柯延押豬隊友是學姐 抓包隔空串證｜20241105 ET午間新聞

假車牌比往年多3倍　警首曝查緝關鍵「2紀錄一比對就中」

新埔國小老師棍毆全班罵賤、廢物　長春國小教練巴頭掄車竟留任

汐止「樟樹中學惡師」逼特教生向碗道歉　辱家長自閉是「遺傳」

北北桃「四大惡師」打學童、侮辱特教生　教育局竟護短

「布丁三姊弟」黑歷史！么弟染毒淪詐團　雞蛋布丁沒雞蛋公審教授

美兒少猥褻犯潛逃台灣正面照曝光　教育部憂「潛進校園」

台南情侶雙屍命案！身體發黑現屍斑　姐收「弟家鑰匙」察覺有異

快訊／台鹽綠能案法院重裁「又請回2人」　南檢2度抗告成功

高雄驚悚車禍畫面曝光！　騎士闖紅燈撞公車「機車變廢鐵」

長照悲歌！　新北女「打死失智爸」遭起訴

網紅醫出軌美女營養師！　瞎扯1句話認妻被公婆趕出門

渣男名醫怨病妻不孕：客家人接受在外還有1個！　夫家狂羞辱准他外遇

出軌「美女營養師」10年　網紅醫竟與妻家爭產2000萬

藍鈞天驚爆9年婚變！「2原因大吵鬧翻」離婚ING　3個月前最後同框

職場奴性最強星座Top 3！第一名嘴上抱怨卻不離職　把吃苦當吃補

費城一哥恩比德怒推記者遭NBA禁賽3場　損失3300萬台幣

徐若瑄直面生死變了！「各方面努力但不會拚命了」為他更努力健康

美大選出口民調出爐！　賀錦麗4％領先

假車牌比往年多3倍　警首曝查緝關鍵「2紀錄一比對就中」

今年秋颱多！　銀杏後可能還有颱風

9歲童深情翻唱麥可冠軍單曲　昔登《美國達人秀》展現實力

社會熱門新聞

台南情侶雙屍命案！姐收「弟家鑰匙」察覺有異

獨／激戰同劇人妻4回！已婚男星「急關臉書」神隱

美兒少猥褻犯潛逃台灣正面照曝光　教育部憂「潛進校園」

基隆男跳進化糞池「全身沾滿大便」！警消水柱幫洗澡

台鹽綠能案法院請回2人　南檢抗告成功

騎士疑闖燈跟公車相撞　驚悚畫面曝

長照悲歌！　新北女「打死失智爸」遭起訴

「布丁三姊弟」黑歷史　雞蛋布丁沒雞蛋公審教授

妻子在公司找炮友！連劈2同事：沒交往只做過

酒店妹戒毒上岸！結婚前做一事「封存過往」

即／梨山天坑有救了！公路局改變工法將提前通車

即／美國兒少猥褻犯入境台灣　移民署全力追緝中

內湖持刀傷人案保命關鍵曝　止血帶建功

即／美國兒少猥褻犯正面曝　潛台35天行蹤不明

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

銀杏最新路徑出爐！暴風圈最近台時間點曝　專家：逼近海警發布線

布丁三姊弟么弟爆染毒、淪詐團車手

銀杏將轉西！　最新各國路徑一致了

台南情侶雙屍命案！姐收「弟家鑰匙」察覺有異

凌晨02:08地牛翻身！「規模4.6」最大震度3級

許玲玲寫真尺度過大絕美尻肉曝光

快訊／今晨16.2℃「4縣市大雨」　銀杏下最多時間曝

獨／激戰同劇人妻4回！已婚男星「急關臉書」神隱

歷史性1天　美將選出首位「女總統or重罪犯」

苦盡甘來！11月運勢逆襲TOP3生肖

金針菇遭疑「加入邪教團體」　迴避6天首回應

快訊／4縣市大雨特報　最新警戒區域曝

轟到臉都爛了！北韓軍慘遇烏軍「首波砲擊」

客人嗆要告就快　王家燻羊肉5聲明回應

徐若熙「結婚又當爸」！開心曬身分證

更多

最夯影音

更多

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面