台南翁外出尋妻「迷航到嘉義」　真相曝光：她已過世多年！

▲▼ 失智老翁外出尋妻卻迷航，布袋警熱心助返家 。（圖／布袋分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

布袋分局義竹聯合所所長翁漢霖、警員蔡承諭日前獲報義竹鄉頭竹村嘉163線33.5公里處有迷失老人需要協助。員警隨即到場協助確認民眾身分。

▲▼ 警方將迷途失智老翁帶回警所 。（圖／布袋分局提供）

經員警詢問，該名老翁已高齡80多歲，住在台南市下營區紅甲里紅毛厝，因為患有失智症，騎著機車外出尋找已故多年的太太，卻迷失方向，誤闖嘉義縣義竹鄉。在迷茫之中，幸好遇到熱心路人報警求助。義竹分駐所的員警接獲報案後，立即趕往現場協助，因時值深夜為顧及老翁人身安全，警方將老翁帶回分駐所休息，協助尋找家屬。

▲警方連絡上迷途失智老翁家屬，家屬將機車載上貨車 。（圖／布袋分局提供）

員警將老翁安置於分駐所，並耐心詢問其住址和家屬聯絡方式。經過多方聯繫後，員警終於聯繫上老翁所在的紅甲里里長顏榮泰，由里長熱心協助將老翁及機場帶回，並得知老翁患有失智症，時常出現意識混淆的情況，特別是無法記得一些重大生活事件。令人感到鼻酸的是，老翁尋找的太太已經在數年前過世，老翁卻因記憶殘留，總是堅信太太仍在世，並常常出門「尋妻」。



嘉義縣警察局布袋分局長吳永森表示，臺灣邁入高齡化的社會，老人失智問題也越來越普遍，如擔心高齡長者或失智者走失，可配戴識別手環或將聯絡電話、名字標示在易辨識地方，以利善心人士發現、聯繫。另對於失智的親人應細心、耐心呵護，也應避免他們走失而發生憾事。