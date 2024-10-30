大逆轉！首位使用安樂死座艙婦人「脖子有勒痕」　警朝他殺調查

▲美國婦人用安樂死膠囊座艙「Sarco」結束生命，卻傳出她的脖子有勒痕。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國一名婦人上（9）月成為首位用安樂死膠囊座艙「Sarco」結束生命的人，而如今卻有案外案，因為警方發現婦人脖子有勒痕，目前正調查是否為他殺。

據《每日郵報》報導，64歲的美國婦女是全球第一個使用安樂死膠囊座艙「Sarco」的人，設備製造商表示，婦女按下艙內注入氮氣的按鈕，在膠囊內缺氧最後死亡。據悉當時有數人在現場協助該名婦女，包括Sarco營運商The Last Resort的總裁威利特（Florian Willet），及現場2名律師和一名攝影師，都以涉及煽動、協助自殺和共謀自殺為由遭到拘捕。

不過現在案情急轉直下，根據荷蘭《人民報》（de Volkskrant） 報導，警方稱在森林發現她，她的脖子有勒痕，調查人員目前正在調查這名女子是否可能被殺。據一名法醫稱，這名婦女的頸部受了嚴重傷害，首席檢察官史蒂崔（Peter Sticher）在法庭上暗示這名64 歲的女子可能是被勒死的，並提出了「故意殺人」的嫌疑。

據了解，該名婦女有非常嚴重的疾病，身體劇烈疼痛，她希望在2年內死去。座艙發明者尼奇克表示，女子平靜地深呼吸，而艙內充滿了氮氣，這過程會加速她死亡。

一名法醫認為，婦女頸部受了嚴重傷害，有消息人士指出，女子有顱底骨髓炎，這會讓她的脖子出現類似勒痕。對此，該公司回應，女子免疫力受損，一直處於劇烈疼痛中。據《沃克斯蘭特》報導，婦女的兩個兒子完全同意媽媽的決定。

據Last Resort的說法，女子只付了18法郎（約新台幣636元），支付了氮氣的費用，該公司的目標是讓安樂死0費用，而大多瑞士診所要付近台幣40萬的。

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