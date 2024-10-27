百年宮廟結合現代舞團蹦火花　木柵集應廟推廣藝術家駐點計畫

▲木柵集應廟結合國際知名舞團，推藝術家駐點計畫。（圖／世界華人宗教研究學會提供）



記者陳家祥／台北報導

木柵集應廟與壞鞋子舞蹈劇場合作，將在114年度展開藝術家駐點計畫，預計舉行12場表演藝術工作坊以及1場成果發表活動，並且加入宗教與傳統樂器元素，培養社區孩童對於在地文化與舞蹈的興趣，除了提升社區文化外，也塑造出屬於木柵地區的獨特文化風景。

集應廟26日與壞鞋子舞蹈劇場舉行表演活動，木柵地區多所國小與貴賓共同出席觀看活動，包含木柵集應廟張敏男主委、壞鞋子舞蹈劇場藝術總監林宜瑾、舞者劉昀、劉俊德、淡水南北軒團隊、台北市議員簡舒培、萬興國小蕭建嘉校長、實踐國小林松金校長、莊安婷家長會長。

壞鞋子舞蹈劇場首演於2014年，表演內容以「田野採集」作為主要的探索方式，走訪民間大小祭典、軒社、儀式、山林，持續探索人之於泛靈之境的知識、身體與精神脈絡。同時，團隊以土地、文化所承載的精神意涵，作為發展藝術創作的核心價值，現為國家文化藝術基金會連續六年年度獎助團隊。

壞鞋子舞蹈劇場林宜瑾總監表示，此次與廟方合作將花兩個月時間進行田野調查，了解在地文化後，解構重組，重新創作屬於木柵在地特色的舞碼，並將其教給在地孩童，讓舞蹈藝術能向下扎根。

木柵集應廟張敏男主委表示，很高興這次可以跟壞鞋子舞蹈團合作，廟方這邊一直希望可以透過各種不同的形式將在地文化傳承下去，接下來我們會大力協助舞團進行在地田野調查，希望能夠創作出屬於我們木柵在地的特色舞蹈，讓我們的孩子可以知道木柵的故事，也邀請大家明年度都可以一起參與。

張敏男主委強調，我們集應廟本來就是在地重要信仰中心，明年度我們會強化與在地的連結，舉行更多在地活動，也會與政大許多社團合作，帶給我們社區孩子不同的藝文表演，讓藝術文化能夠向下扎根。