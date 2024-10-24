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被遺落的金山！　山陀兒「土石流灌家」政府不掃

山陀兒颱風外圍環流對北海岸造成嚴重災害，金山出現嚴重水患，多處成災。（圖／新北市急難救援大隊提供）

▲山陀兒颱風外圍環流對北海岸造成嚴重災害，金山出現嚴重水患，多處成災。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

山陀兒颱風10月初強襲全台並重創金山，除造成2死災情，更因大雨沖刷山坡地加上排水系統癱瘓，導致水患成災、滿目瘡痍，新北市長侯友宜17日表示已完成第一階段搶災，但當地仍有多戶住宅被毀、仍未復原，在地的社區營造團隊「浪金山」因而發起「水漫金山韌性重振行動」，由青年擔下清理重任，希望讓這片美麗的土地早日恢復原狀。

金山地區不敵山陀兒帶來致災性雨量，市區淹水高度一度及膝。（圖／民眾提供）

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▲金山地區不敵山陀兒帶來致災性雨量，市區淹水高度一度及膝。

風災過後一周，記者在志工團帶領下深入受災嚴重的六股里月眉路段，發現除了知名景點如金山老街、菜市場以及鴨肉店被淹沒，信仰中心長興宮也被淹沒，土石崩落，周遭住戶也出現嚴重災損，受災戶驚恐回憶洪水灌進家門的驚險景象，而淹水退去後住家覆滿黃土，不僅飄出難聞氣味，更有病媒蚊孳生之可能。

「浪金山」負責人蔡文培見到金山多處傳出災情，而政府復建動作卻緩不濟急，因此於災後發起一個月的賑災計畫，擔任起號召者，聚集上百位願意出力的民間志工力量，深入受災戶幫忙清掃，並居中與公家單位協調，加速家園修復進度。

蔡文培3年前還在大學就讀時就與金山結缘，被當地獨特風情所吸引，大學畢業後與志同道合伙伴到此地深耕，並成立創生團隊「浪金山」，從一開始的Podcast製作，到今年成立工作室，在線上、線下提供能讓年輕人交流的場域，團隊不只是進行藝文活動推廣，也致力關心地方議題凝聚居民向心力。

「現在金山住的多是老人家，根本沒辦法清啊。」蔡文培表示，除了老街、市區，還有很多地方也因颱風成嚴重受災戶，且金山年輕人口外流、老人留守，許多年長者面對災後慘況有心無力。

「活到66歲沒看過這麼大的雨。」災民羅文財無奈表示在金山60多年，沒遇過這麼嚴重水災，透露自己位南勢湖路的住家受到嚴重災損，強降雨導致山體滑坡，土石流短時間內衝破住家後門，土石積淹高度最高甚至達到2米，根本無力清理。

金山的信仰中心長興宮因位處低窪並緊鄰山腳，腹地被土石流整個吞噬。（圖／翻攝金山人報報臉書）

▲金山的信仰中心長興宮因位處低窪並緊鄰山腳，腹地被土石流整個吞噬。

而月眉路受溪水暴漲、土石崩落影響，當地多處民宅損毀嚴重，包括超過200年歷史的芑豐居及6間李芑豐古宅都被泥水淹沒，更有老宅因長輩離世、家人在外而無法整理，「浪金山」在與屋主及里長溝通後投身清理，將毀損的家具搬出、清掃被淤泥覆蓋的住家，以實際行動守護這片土地。

連日的重振慨況彙報也讓「浪金山」號召到更多人手，不少民眾主動響應這場行動。志工之一的林引芳表示，嫁來金山20餘年，早已對當地產生歸屬感，金山雖人口數有2萬多人，不過人口外流加上其它因素，當地在籍不在宅的人口比例相占了近3分之1，當地住戶不少是年過半百的年長者，少了青壯年人口，面對災後清掃有一定的困難度，因此才決定加入賑災，以實際行動回饋這片土地。

洪水退去後不少住家仍受淤泥所苦，當地社營團體「浪金山」成立志工團協助賑災。（圖／沈建邦攝）

▲洪水退去後不少住家仍受淤泥所苦，當地社營團體「浪金山」成立志工團協助賑災。

「風吹雨打不會倒。」蔡文培希望金山能成為這樣的地方並持續努力，他說，提出災後的重建計劃不只是一個短期活動，更在於重建人與人之間的信任與合作，並推動當地住戶與社會支援的橋樑，凝聚地方的向心力，為金山的美好未來打下基礎。

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