受刑人不堪被逼吃辣椒、站立跳撞門求救　惡劣獄友遭判刑

圖文／鏡週刊

宜蘭監獄一名邱姓受刑人，半夜寫書狀吵到吳姓獄友，有殺人未遂、重傷害前科的吳男竟然強逼他吃辣椒，還命其原地站立跳；邱男不堪欺侮，撞門求救，並透過監所管理員提告，案經宜蘭地院審理，吳男辯稱是邱炫耀自己能吃辣，自願吃給他看，但法官調閱監視器後，不採信其說法，依強制罪判刑3月。

在宜蘭監獄服刑的邱姓男子，2022年10月因半夜寫上訴書狀，影響同囚房的吳男；由於吳有妨害自由、殺人未遂、重傷害等前科，在舍房向來以老大自居，被吵醒相當不悅，當場「處罰」邱男吃辣椒醬，接著逼迫他原地站立跳，還恐嚇說，若不接受懲罰，試試看！

邱男迫於其淫威，被餵食了一大匙的辣椒醬，接著原地站立跳五、六分鐘，最終不堪受辱，故意撞門引起管理員注意，因其違規被帶離舍房，他趁機揭露遭獄友凌虐過程，並堅持提告。

案經宜蘭地院審理，吳男否認逼迫獄友吃辣椒、原地站立跳。他辯稱，係因邱男炫耀自己很能吃辣，他不相信，就拿出辣椒給邱吃看看，絕無逼迫、威脅。但法官勘驗舍房監視器錄影帶，發現是吳男拿著湯匙，強行餵食邱男，接著他示範原地站立跳，命邱男照作。

法官指出，一般人吃辣椒通常會配飯菜，不會直接吞食辣椒醬，若邱男是要炫耀自己能吃辣，為何要吳男餵食？況且從監視器畫面，可以看到邱男被逼原地站立跳時，用手摀著嘴，深怕嘴裡的辣椒吐出來，很明顯上述動作係遭逼迫；因此認定吳男犯強制罪事證相當明確，判處他徒刑3個月，可易科罰金，可上訴二審。



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